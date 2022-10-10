Giriş Tarihi: 10.10.2022 14:37
Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
14:48
Dilan Çıtak kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu! İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak dünyaevine giriyor!
İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Güzel şarkıcı geçtiğimiz mayıs ayında Levent Dörter ile nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Dilan Çıtak Tatlıses dün akşam kına gecesi yaptı. Kına gecesinde gözyaşlarına boğulan Dilan Çıtak bu anları sosyal medya hesabından paylaşırken kınalı elleri ile poz vermeyi de ihmal etmedi. İşte İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in kına gecesinden görüntüler...