Dilan Çıtak kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu! İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak dünyaevine giriyor!

İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.