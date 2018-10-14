Dilan Çıtak Tatlıses'ten Aleyna Tilki açıklaması

Dilan Çıtak, "Muhabir arkadaşlar, 'Sevdiğiniz sanatçılar kimler?' diye sorunca haliyle bir kaç kişiyi saydım. Aleyna'nın adı geçmeyince de 'Aleyna'yı beğenmiyor musunuz?' dediler. 'Benim tarzım değil' dedim.