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Tatlıses'ten açıklaması

Giriş Tarihi: 14.10.2018 19:38 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 19:40
Dilan Çıtak Tatlıses'ten Aleyna Tilki açıklaması

İbrahim Tatlıses'in kızı Tatlıses, geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta bir AVM'de objektiflere yansıdı.

Dilan Çıtak Tatlıses'ten Aleyna Tilki açıklaması

Yalnız başına gezerken görüntülenen Tatlıses, kışlık ürünleri inceleyip alışveriş yaptı.

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Dilan Çıtak Tatlıses'ten Aleyna Tilki açıklaması

Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde meslektaşı ile yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi.

Dilan Çıtak Tatlıses'ten Aleyna Tilki açıklaması

, "Muhabir arkadaşlar, 'Sevdiğiniz sanatçılar kimler?' diye sorunca haliyle bir kaç kişiyi saydım. Aleyna'nın adı geçmeyince de 'Aleyna'yı beğenmiyor musunuz?' dediler. 'Benim tarzım değil' dedim.

Dilan Çıtak Tatlıses'ten Aleyna Tilki açıklaması

Sonra olay farklı lanse edildi, doğrusu bu" şeklinde konuştu.

Dilan Çıtak Tatlıses'ten Aleyna Tilki açıklaması

28 yaşındaki şarkıcı, "Bazı sanatçıların Youtube'da 200 küsür milyon tık almasına hiç inanmıyorum ve anlam veremiyorum.

Dilan Çıtak Tatlıses'ten Aleyna Tilki açıklaması

Rihanna gibi dünya starının şarkılarının bazıları 600 milyon civarında tık almış. Bizim ülkemizdeki bazı malum şahısların 200 yüz küsür milyonlarda tık alması enteresan doğrusu" dedi

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