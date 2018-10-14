Dilan Çıtak Tatlıses'ten Aleyna Tilki açıklaması

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yalnız başına gezerken görüntülenen Dilan Çıtak Tatlıses, kışlık ürünleri inceleyip alışveriş yaptı. Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Aleyna Tilki ile yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi. Dilan Çıtak, 'Muhabir arkadaşlar, 'Sevdiğiniz sanatçılar kimler?' diye sorunca haliyle bir kaç kişiyi saydım. Aleyna'nın adı geçmeyince de 'Aleyna'yı beğenmiyor musunuz?' dediler. 'Benim tarzım değil' dedim. Sonra olay farklı lanse edildi, doğrusu bu' şeklinde konuştu. 28 yaşındaki şarkıcı, 'Bazı sanatçıların Youtube'da 200 küsür milyon tık almasına hiç inanmıyorum ve anlam veremiyorum. Rihanna gibi dünya starının şarkılarının bazıları 600 milyon civarında tık almış. Bizim ülkemizdeki bazı malum şahısların 200 yüz küsür milyonlarda tık alması enteresan doğrusu' dedi