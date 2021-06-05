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Haberler Galeri Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar adeta yaktı geçti! Aşk tatilinde romantizmin doruklarındalar!
Giriş Tarihi: 05.06.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 09:08

'nın 'ın kucağında verdiği bikinili pozlar adeta yaktı geçti! Aşk tatilinde romantizmin doruklarındalar!

, kısa süre önce gönlünü spiker 'ya kaptırmıştı. İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan Can Yaman, son olarak ihanete uğradığı haberleriyle gündem olmuştu. Diletta Leotta'nın, iş insanı ile dudak dudağa yakalandığı haberleri İtalyan basınında yer almış, Can Yaman'ın ihanete uğradığı iddia edilmişti. Daha sonra öpüşme fotoğraflarının eski olduğu ortaya çıkmıştı. İhanet haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden birlikte tatile çıktı. Teknede sevgilisinin kucağında poz veren ile sosyal medyayı salladı. İşte tatil kaçamağından kareler...

Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar adeta yaktı geçti! Aşk tatilinde romantizmin doruklarındalar!

, kısa süre önce gönlünü spiker 'ya kaptırmıştı.

Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar adeta yaktı geçti! Aşk tatilinde romantizmin doruklarındalar!

İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan , son olarak ihanete uğradığı haberleriyle gündem olmuştu.

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Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar adeta yaktı geçti! Aşk tatilinde romantizmin doruklarındalar!

'nın, iş insanı ile dudak dudağa yakalandığı haberleri basınında yer almış,

Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar adeta yaktı geçti! Aşk tatilinde romantizmin doruklarındalar!

'ın ihanete uğradığı iddia edilmişti. Daha sonra öpüşme fotoğraflarının eski olduğu ortaya çıkmıştı. İ

Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar adeta yaktı geçti! Aşk tatilinde romantizmin doruklarındalar!

hanet haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden ile sevgilisi birlikte tatile çıktı.

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