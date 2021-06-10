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Haberler Galeri Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği pozlar İtalyan magazin medyasını salladı! İşte aşk tatilinden yeni kareler...
Giriş Tarihi: 10.06.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 10:59

'nın 'ın kucağında verdiği pozlar magazin medyasını salladı! İşte ...

, kısa süre önce gönlünü spiker 'ya kaptırmıştı. İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan Can Yaman, son olarak ihanete uğradığı haberleriyle gündem olmuştu. Can Yaman'ın ihanete uğradığı iddia edilmişti. Daha sonra Diletta Leotta'nın, iş insanı ile dudak dudağa fotoğraflarının eski olduğu ortaya çıkmıştı. İhanet haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden Can Yaman ile İtalyan sevgilisi Diletta Leotta birlikte tatile çıkmıştı. Teknede sevgilisinin kucağında poz veren ile sosyal medyayı sallamıştı. Diletta Leotta ile Can Yaman İtalyan magazin medyasında yer aldı. İşte aşk tatilinden yeni kareler...

Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği pozlar İtalyan magazin medyasını salladı! İşte aşk tatilinden yeni kareler...

, kısa süre önce gönlünü spiker 'ya kaptırmıştı.

Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği pozlar İtalyan magazin medyasını salladı! İşte aşk tatilinden yeni kareler...

İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan , son olarak ihanete uğradığı haberleriyle gündem olmuştu.

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Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği pozlar İtalyan magazin medyasını salladı! İşte aşk tatilinden yeni kareler...

'ın ihanete uğradığı iddia edilmişti.

Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği pozlar İtalyan magazin medyasını salladı! İşte aşk tatilinden yeni kareler...

Daha sonra 'nın, iş insanı ile dudak dudağa fotoğraflarının eski olduğu ortaya çıkmıştı.

Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği pozlar İtalyan magazin medyasını salladı! İşte aşk tatilinden yeni kareler...

İhanet haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden ile sevgilisi birlikte tatile çıkmıştı.

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