Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği pozlar İtalyan magazin medyasını salladı! İşte aşk tatilinden yeni kareler...

Can Yaman, kısa süre önce gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan Can Yaman, son olarak ihanete uğradığı haberleriyle gündem olmuştu. Can Yaman'ın ihanete uğradığı iddia edilmişti. Daha sonra Diletta Leotta'nın, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa fotoğraflarının eski olduğu ortaya çıkmıştı. İhanet haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden Can Yaman ile İtalyan sevgilisi Diletta Leotta birlikte tatile çıkmıştı. Teknede sevgilisinin kucağında poz veren Diletta Leotta bikinili halleri ile sosyal medyayı sallamıştı. Diletta Leotta ile Can Yaman aşk tatilinden yeni kareler İtalyan magazin medyasında yer aldı. İşte aşk tatilinden yeni kareler...