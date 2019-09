Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit’in yeni imajı sosyal medyada olay oldu

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Diriliş Osman dizisiyle ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor. Osman Bey karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit uluslararası eğitmenlerden okçuluk ve at binme eğitimleri aldı. Diriliş Osman'da başrol oynayacak olan Burak Özçivit, imaj değişikliğine gitti. Burak Özçivit'in yeni imajı, hayranlarından tam not aldı. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak izleyiciyle buluşan Diriliş Osman dizisinde Osman Bey, karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit, yeni rolüne sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Burak Özçivit, yepyeni haliyle sevenlerinin merakını sonunda giderdi. Aylar öncesinden eğitim almaya başlayan Burak Özçivit, rolü için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı. Güçlü kadrosuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Diriliş Osman'ın başlangıç tarihi ise geçen sene olduğu gibi Eylül sonu Ekim başı gibi olması bekleniyor. Yakışıklı oyuncunun hakkında merak edilen bir diğer konusu ise boyu oldu. İşte Burak Özçivit'in kısa sürede onlarca yorum alan yeni imajı ve boyu…