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  • Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit’in yeni imajı sosyal medyada olay oldu

'ın başrolü ’in sosyal medyada olay oldu

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan dizisiyle ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor. karakterine hayat verecek olan uluslararası eğitmenlerden okçuluk ve at binme eğitimleri aldı. Diriliş Osman'da başrol oynayacak olan Burak Özçivit, imaj değişikliğine gitti. Burak Özçivit'in , hayranlarından tam not aldı. 'un devamı olarak izleyiciyle buluşan Diriliş Osman dizisinde Osman Bey, karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit, yeni rolüne sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Burak Özçivit, yepyeni haliyle sevenlerinin merakını sonunda giderdi. Aylar öncesinden eğitim almaya başlayan Burak Özçivit, rolü için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı. Güçlü kadrosuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Diriliş Osman'ın başlangıç tarihi ise geçen sene olduğu gibi Eylül sonu Ekim başı gibi olması bekleniyor. Yakışıklı oyuncunun hakkında merak edilen bir diğer konusu ise boyu oldu. İşte Burak Özçivit'in kısa sürede onlarca yorum alan yeni imajı ve boyu…

Giriş Tarihi: 06.09.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 15:32
Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit’in yeni imajı sosyal medyada olay oldu

'ten Dilan Çiçek Deniz'e, Aras Bulut İynemli'den Aybüke Pusat'a Tuba Büyüküstün'den İlker Kaleli'ye birçok ünlü ismin arasındaki boy farkını biliyor musunuz? Peki ya ünlü çiftlerin ya da ekranların sevilen yüzleri kısa mı yoksa uzun mu? İşte ünlülerin boyları…

Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit’in yeni imajı sosyal medyada olay oldu

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit’in yeni imajı sosyal medyada olay oldu

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 1.77 CM

Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit’in yeni imajı sosyal medyada olay oldu
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Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit’in yeni imajı sosyal medyada olay oldu
Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit’in yeni imajı sosyal medyada olay oldu
Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit’in yeni imajı sosyal medyada olay oldu
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