Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Danla Bilic’ten önce boykot sonra ikiyüzlülük!

FOX'un dijital platformu Disney Plus, bir skandala imza attı. Ermeni lobisi baskısı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı diziyi yayınlamama kararı aldı. Yayın tarihi bile belli olan dizi hakkında verilen karar büyük tepkiyle karşılandı. Disney Plus abonelikleri iptal edilirken her fırsatta vatansever ve Atatürkçü olduklarını söyleyen ünlülerden çıt çıkmadı. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bugün Disney Plus'ı boykot eden bir tweet attı. Bilic, hemen ardından ise bu tweeti sildi. Danla Bilic'in Disney'i boykot ettiği tweeti kaldırması ise tepki çekti!