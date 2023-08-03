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Haberler Galeri Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Danla Bilic’ten önce boykot sonra ikiyüzlülük!
Giriş Tarihi: 03.08.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 18:17

Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Danla Bilic’ten önce boykot sonra ikiyüzlülük!

FOX'un dijital platformu Disney Plus, bir skandala imza attı. Ermeni lobisi baskısı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı diziyi yayınlamama kararı aldı. Yayın tarihi bile belli olan dizi hakkında verilen karar büyük tepkiyle karşılandı. Disney Plus abonelikleri iptal edilirken her fırsatta vatansever ve Atatürkçü olduklarını söyleyen ünlülerden çıt çıkmadı. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bugün Disney Plus'ı boykot eden bir tweet attı. Bilic, hemen ardından ise bu tweeti sildi. Danla Bilic'in Disney'i boykot ettiği tweeti kaldırması ise tepki çekti!

Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Danla Bilic’ten önce boykot sonra ikiyüzlülük!

FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermesi lobinin baskıları ile bir skandala imza attı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı diziyi, yayınlamama kararı aldı.

Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Danla Bilic’ten önce boykot sonra ikiyüzlülük!

Tüm bölümleri çekilen, yayın tarihi bile belli olan diziyle ilgili alınan bu karar, tepkiyle karşılandı. Ermesi lobisi baskısı ile tüm dünyada yayınlanması engellenen dizinin FOX TV'de yayınlanacağı açıklandı.

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Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Danla Bilic’ten önce boykot sonra ikiyüzlülük!

Türkiye'nin kurucu lideri hakkında verilen bu karar, tepkiyle karşılandı. Ancak ne Atatürk'ün kurduğu parti CHP'den ne de her fırsatta 'Atatürkçü' olduğunu savunan isimlerden çıt çıkmadı.

Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Danla Bilic’ten önce boykot sonra ikiyüzlülük!

Online platformla anlaşma yapan sözde vatansever sanatçıların suskunluğu gerçek yüzlerini bir kez daha kanıtladı.

Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Danla Bilic’ten önce boykot sonra ikiyüzlülük!

SKANDALA İMZA ATTILAR!

Abonelikler iptal edilirken Disney Plus, "Global içerik olduğu için ülkelerden alınan geri bildirimler önemli. Tepkiler ne kadar fazla olursa o kadar göz önünde oluyor" açıklaması ile bir skandala daha imza attı.

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