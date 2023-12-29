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Haberler Galeri Diva’yı böyle görenler çok şaşkın! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 09:58

Diva’yı böyle görenler çok şaşkın! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyada gündem oldu!

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmişti. Ersoy, "Bir işlem mi yaptırdınız?" şeklindeki soruya "Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim" diye cevap vermişti. Sıfır makyaj hali ile görüntülenen Bülent Ersoy'un doğal hali sosyal medyada tekrar gündem oldu. Ağır makyajla görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü. Son olarak YouTube'da hazırlanan bir format için Banu Alkan, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy'u aynı masada buluşturacak. İşte Diva Bülent Ersoy'un makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Diva’yı böyle görenler çok şaşkın! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyada gündem oldu!

Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman 'Dünya Güzelleri Masada' adlı sohbet programında magazin ve güncel olayları kendi bakış açılarının üzerinden değerlendirecek programın çekimleri kısa süre içinde başlayacak.

Diva’yı böyle görenler çok şaşkın! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyada gündem oldu!

Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman 2017 yılında Bloom Medya imzalı 'Dünya Güzellerim' isimli gezi ve eğlence programında buluştu.

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Diva’yı böyle görenler çok şaşkın! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyada gündem oldu!

Üç isim, 45 gün boyunca Hindistan, Nepal ve Vietnam'a giderek farklı ülkelerin kültürlerini deneyimledi.

Diva’yı böyle görenler çok şaşkın! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyada gündem oldu!

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmişti. Ersoy, "Bir işlem mi yaptırdınız?" şeklindeki soruya "Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim" diye cevap vermişti.

Diva’yı böyle görenler çok şaşkın! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyada gündem oldu!

Diva, ölüm yıldönümünde bir kez daha anılan Zeki Müren'le ilgili de "Türkiye'ye böyle bir ses daha gelmez. Kendisini özlemle anıyorum. Bu dünyada bir ben kaldım. Ben de yakında giderim" demişti.

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