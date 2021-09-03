Dizi aşkı gerçek olan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz’ın baş başa gecesi! Taze aşıklardan ilk görüntü geldi

"Baht Oyunu" dizisinde iki aşığı canlandıran oyuncu Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın dizi aşkı gerçek oldu... Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın bir süredir birlikte olduğu iddia ediliyordu. Çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile ilişkiyi ilan etti. Taze aşıklar önceki gün ise ilk kez birlikte görüntülendi. Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, baş başa yemek yedi. İlişkileri hakkında konuşmak istemeyen çift, soruları yanıtsız bıraktı.