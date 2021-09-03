Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dizi aşkı gerçek olan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın baş başa gecesi! Taze aşıklardan ilk görüntü geldi
Giriş Tarihi: 03.09.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 11:58

Dizi aşkı gerçek olan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın baş başa gecesi! Taze aşıklardan ilk görüntü geldi

"Baht Oyunu" dizisinde iki aşığı canlandıran oyuncu Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın dizi aşkı gerçek oldu... Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın bir süredir birlikte olduğu iddia ediliyordu. Çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile ilişkiyi ilan etti. Taze aşıklar önceki gün ise ilk kez birlikte görüntülendi. Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, baş başa yemek yedi. İlişkileri hakkında konuşmak istemeyen çift, soruları yanıtsız bıraktı.

Dizi aşkı gerçek olan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz’ın baş başa gecesi! Taze aşıklardan ilk görüntü geldi

"Baht Oyunu" dizisinde başrolleri paylaşan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın dizi aşkı gerçeğe dönüştü.

Dizi aşkı gerçek olan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz’ın baş başa gecesi! Taze aşıklardan ilk görüntü geldi

İkili, aşklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ilan etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dizi aşkı gerçek olan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz’ın baş başa gecesi! Taze aşıklardan ilk görüntü geldi

Şaşmaz'ın sevgilisini alnına etiketlediği kareye beğeni yağdı.

Dizi aşkı gerçek olan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz’ın baş başa gecesi! Taze aşıklardan ilk görüntü geldi

ÇEKİNGEN SEVGİLİLER

İki genç oyuncu, aşk itirafının ardından ilk kez önceki akşam baş başa çıktıkları yemekte görüntülendi.

Dizi aşkı gerçek olan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz’ın baş başa gecesi! Taze aşıklardan ilk görüntü geldi

Taze aşıklar Beşiktaş'taki mekandan çıkarken objektife yansıdı. İlişkileri hakkında konuşmak istemeyen çift, soruları yanıtsız bıraktı.

SON DAKİKA