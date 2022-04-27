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Haberler Galeri Dizi setinde tanışıp evlenmişlerdi... Begüm Topçu ile Cantuğ Turay’dan mutlu haber geldi!
Giriş Tarihi: 27.04.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 08:17

Dizi setinde tanışıp evlenmişlerdi... Begüm Topçu ile Cantuğ Turay’dan mutlu haber geldi!

Yayınlandığı dönemde ilgiyle takip edilen 'Deniz Yıldızı' dizisinin oyuncularından ikinci mutlu haber geldi. Deniz Yıldızı dizisinin setinde tanışan Begüm Topçu ile Cantuğ Turay 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Masal 2017 yılında dünyaya geldi. Dizinin ardından tiyatro oyunları ile izleyici karşısına çıkan Begüm Topçu hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Topçu, karnı burnunda pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Begüm Topçu "Bugün sezonun son hürmüzüydü. Artık biraz bebişimizi dinlendireceğim. Kızımıza kardeş geliyor" notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

Dizi setinde tanışıp evlenmişlerdi... Begüm Topçu ile Cantuğ Turay’dan mutlu haber geldi!

Yayınlandığı dönemde ilgiyle takip edilen 'Deniz Yıldızı' dizinin başrol oyuncuları Begüm Topçu ile Cantuğ Turay'dan ikinci kez güzel haber geldi.

Dizi setinde tanışıp evlenmişlerdi... Begüm Topçu ile Cantuğ Turay’dan mutlu haber geldi!

2009-2015 yılları arasında yayınlanan 'Deniz Yıldızı' dizisinin setinde tanışan Begüm Topçu ile Cantuğ Turay, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Dizi setinde tanışıp evlenmişlerdi... Begüm Topçu ile Cantuğ Turay’dan mutlu haber geldi!

Çiftin ilk çocukları Masal, 2017 yılında dünyaya gelmişti.

Dizi setinde tanışıp evlenmişlerdi... Begüm Topçu ile Cantuğ Turay’dan mutlu haber geldi!

"KIZIMIZA KARDEŞ GELİYOR"

Dizinin ardından tiyatroda izleyici karşısına çıkan, son olarak '7 Kocalı Hürmüz' oyununda rol alan Begüm Topçu, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.

Dizi setinde tanışıp evlenmişlerdi... Begüm Topçu ile Cantuğ Turay’dan mutlu haber geldi!

36 yaşındaki oyuncu, karnı burnunda pozunu Instagram hesabından paylaştı.

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