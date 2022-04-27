Giriş Tarihi: 27.04.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 13:13

Dizi setinde tanışıp evlenmişlerdi... Begüm Topçu ile Cantuğ Turay’dan mutlu haber geldi! Karnı burnunda pozuna yorum yağdı

Yayınlandığı dönemde ilgiyle takip edilen 'Deniz Yıldızı' dizisinin oyuncularından ikinci mutlu haber geldi. Deniz Yıldızı dizisinin setinde tanışan Begüm Topçu ile Cantuğ Turay 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Masal 2017 yılında dünyaya geldi. Dizinin ardından tiyatro oyunları ile izleyici karşısına çıkan Begüm Topçu hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Topçu, karnı burnunda pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Begüm Topçu "Bugün sezonun son hürmüzüydü. Artık biraz bebişimizi dinlendireceğim. Kızımıza kardeş geliyor" notunu da eklemeyi ihmal etmedi.