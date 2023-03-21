Giriş Tarihi: 21.03.2023 07:09
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
07:10
DM'den yürüyen şarkıcının kemiklerini kırdılar! Hakan Akayran'a dayak şoku... Yüzü tanınmaz halde!
Şarkıcı ve gitarist Hakan Akayran sosyal medya üzerinden gönderdiği arkadaşlık isteği sonrası adeta kâbusu yaşadı. Kız arkadaşına takip isteği attığı gerekçesiyle Hüseyin G. tarafından öldüresiye dövülen şarkıcının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi. Şikâyet sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.