DM’den yürüyen şarkıcının kemiklerini kırdılar! Hakan Akayran’a dayak şoku... Yüzü tanınmaz halde!

KISKANÇLIK DAYAĞI ATTI

Genç adam Hakan Akayran'ın yanına gelerek, 'Senin İnstagram'ın var mı lan!' diyerek elinde bulunan telefonu alarak sosyal medya hesabından genç bir kadının fotoğrafını gösterdi. Daha sonra gösterdiği kişiyi tanıyıp tanımadığını soran Hüseyin G., tanımadığı cevabını alınca genç adam saldırmaya başladı. Yumruk darbesiyle yere yığılan Hakan Akayran'ın üzerine diziyle bastıran Hüseyin G., iddiaya göre 40-50 yumruk darbesi ile sanatçıyı tanınmayacak hale getirdi.