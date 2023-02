"GÖÇÜKTEN ÇIKAN HER BEDEN YAŞAMAYA SEBEP"

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, Instagram hesabından şu mesajı yayınlamıştı:

"Canım ülkem, canım memleketim, canım vatandaşım.

İzi asla silinmeyecek bu yaranın sahibi ülkem.

Binlerce, on binlerce akın akın yardıma koşan gene memleketimizin güzel insanları.

Hepimiz göçük altındayız, çıkabilmek ne mümkün.

Akın akın akan gözyaşları ve yurdunu, yuvasını düşünmeksizin; uykusuz, aç, üşüyerek elini taşın altına koyan on binlerce insan.

Kurtarma ekipleri, sağlıkçılar, madenciler, askerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

Bu felaketin yaraları dilerim sarılsın.

Bu felaketin sahipleri dilerim cezasını çeksin.

Bu felaketin birleştirici gücü dilerim yaraları sarsın.

İçimiz dışımız bir kara delik.

Göçükten çıkan her beden sevinç, yaşamaya sebep.

Hepimiz göçük altındayız, hepimiz bitik.

Saat 04:20 geçiyor. Hayat bitiyor."