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’dan karantinada nostalji

Ünlü oyuncu , Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı şu günlerde hamilelik ve doğum sonrası ikizlerini paylaşmaya devam ediyor. İkizlerin yeni doğmuş halleri hayranlarının yoğun ilgisini gördü.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Magazin
Giriş Tarihi: 26.04.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 17:53
Doğa Rutkay’dan karantinada nostalji

Duayen oyuncu Rutkay Aziz'in kızı ünlü oyuncu , Çin'den tüm dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle evinde bolca vakit geçiren ünlülerden biri…

Doğa Rutkay’dan karantinada nostalji

bugün adeta eskiye dönerek hamilelik ve doğumdan hemen sonraki dönemlerinden bir albüm yaptı. Güzel oyuncu, hamililelik dönemleriyle ve ikizleriyle ilgili sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bolca fotoğraf paylaştı.

Hikaye olarak paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Doğa Rutkay'ın hamilelik döneminden bu yana değişimi de gözler önüne geldi.

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Doğa Rutkay’dan karantinada nostalji

Bilindiği gibi , karantina günlerinde bolca videolar çekip Instagram ya da Youtube üzerinden canlı yayınlarla severleriyle birlikte olmayı sürdürüyor.

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Doğa Rutkay’dan karantinada nostalji
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Doğa Rutkay’dan karantinada nostalji
Doğa Rutkay’dan karantinada nostalji
Doğa Rutkay’dan karantinada nostalji
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