Doğa Rutkay’dan karantinada nostalji

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı şu günlerde hamilelik ve doğum sonrası ikizlerini paylaşmaya devam ediyor. İkizlerin yeni doğmuş halleri hayranlarının yoğun ilgisini gördü. Duayen oyuncu Rutkay Aziz'in kızı ünlü oyuncu Doğa Rutkay, Çin'den tüm dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle evinde bolca vakit geçiren ünlülerden biri… Doğa Rutkay bugün adeta eskiye dönerek hamilelik ve doğumdan hemen sonraki dönemlerinden bir albüm yaptı. Güzel oyuncu, hamililelik dönemleriyle ve ikizleriyle ilgili sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bolca fotoğraf paylaştı. Hikaye olarak paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Doğa Rutkay'ın hamilelik döneminden bu yana değişimi de gözler önüne geldi. Bilindiği gibi Doğa Rutkay, karantina günlerinde bolca videolar çekip Instagram ya da Youtube üzerinden canlı yayınlarla severleriyle birlikte olmayı sürdürüyor. İŞTE O HİKAYELER