Doğa Rutkay’dan karantinada nostalji

Doğa Rutkay bugün adeta eskiye dönerek hamilelik ve doğumdan hemen sonraki dönemlerinden bir albüm yaptı. Güzel oyuncu, hamililelik dönemleriyle ve ikizleriyle ilgili sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bolca fotoğraf paylaştı.

Hikaye olarak paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Doğa Rutkay'ın hamilelik döneminden bu yana değişimi de gözler önüne geldi.