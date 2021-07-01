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Haberler Galeri Doğa Rutkay'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu!
Giriş Tarihi: 01.07.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 12:31

Doğa Rutkay'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu!

"Güldür Güldür" programı ile ekran başındaki seyirciyi kahkaha tufanına boğan, oyuncu Doğa Rutkay, koronavirüs nedeni ile uzun süreli eve kapanmanın ardından tatil sezonunu açtı. Her sene İzmir Alaçatı'da bulunan evlerinde yazı geçiren Doğa Rutkay, geçtiğimiz günlerde Ayayorgi Koyu'nda bir plajda objektiflere takılmıştı. Doğa Rutkay, fit halleri ile plajın adeta yıldızı olmuştu. 13 kilo verdiği bilinen Doğa Rutkay'dan havuz başı paylaşımı geldi. Bikinisi ile boy gösteren Doğa Rutkay güzelliğiyle övgüleri topladı. İşte iki çocuk annesi Doğa Rutkay'ın bikinili pozu...

Doğa Rutkay'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu!

"Güldür Güldür" programı ile ekran başındaki seyirciyi kahkaha tufanına boğan, oyuncu Doğa Rutkay, koronavirüs nedeni ile uzun süreli eve kapanmanın ardından tatil sezonunu açtı.

Doğa Rutkay'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu!

Oyuncu Doğa Rutkay, televizyoncu Kerimcan Kamal ile 2014 yılında evlenmişti. Ünlü çift, 2018'de ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına almıştı.

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Doğa Rutkay'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu!

13 kilo verdiği bilinen Doğa Rutkay'dan havuz başı paylaşımı geldi.

Doğa Rutkay'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu!

Bikinisi ile boy gösteren Doğa Rutkay güzelliğiyle övgüleri topladı. İşte iki çocuk annesi Doğa Rutkay'ın bikinili pozu...

Doğa Rutkay'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 13 kilo veren Doğa Rutkay incecik oldu!

Her sene İzmir Alaçatı'da bulunan evlerinde yazı geçiren Doğa Rutkay, geçtiğimiz günlerde Ayayorgi Koyu'nda bir plajda objektiflere takılmıştı.

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