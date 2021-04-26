Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile imrenilen bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyanın en ilgi gören isimleri arasında yer alıyor. 11,7 milyonluk hesabından sık sık paylaşımlarda bunan Fahriye Evcen, fit halleriyle takipçilerinin beğenisini topluyor. Şu sıralar ekranlardan uzak duran Evcen, oğlu Karan'ı Nisan 2019'da dünyaya getirmişti. Doğumdan sonra sıkı bir diyete giren ve her gün 2 saate yakın yürüyüş yapan güzel oyuncu, orman yürüyüşü sonrası çekildiği pozları hayranlarının beğenisine sundu. Paylaşımlarının arasına esprili bir kare de ekleyen Fahriye Evcen, "Karan yemeğini yedi mi acaba?" diye sorarak görenleri gülümsetti.