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Haberler Galeri Doğada muhteşem pozlar veren Fahriye Evcen'in aklı Karan'da kaldı! Fahriye Evcen'in esprili paylaşımı takipçilerini gülümsetti...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 14:51

Doğada muhteşem pozlar veren 'in aklı 'da kaldı! 'in esprili paylaşımı takipçilerini gülümsetti...

Kuruluş Osman'ın yıldızı ile imrenilen bir evlilik sürdüren güzel oyuncu , sosyal medyanın en ilgi gören isimleri arasında yer alıyor. 11,7 milyonluk hesabından sık sık paylaşımlarda bunan , fit halleriyle takipçilerinin beğenisini topluyor. Şu sıralar ekranlardan uzak duran Evcen, oğlu 'ı Nisan 2019'da dünyaya getirmişti. Doğumdan sonra sıkı bir diyete giren ve her gün 2 saate yakın yürüyüş yapan güzel oyuncu, orman yürüyüşü sonrası çekildiği pozları hayranlarının beğenisine sundu. Paylaşımlarının arasına esprili bir kare de ekleyen Fahriye Evcen, "Karan yemeğini yedi mi acaba?" diye sorarak görenleri gülümsetti.

Doğada muhteşem pozlar veren Fahriye Evcen'in aklı Karan'da kaldı! Fahriye Evcen'in espirili paylaşımı takipçilerini gülümsetti...

Kuruluş Osman'ın yıldızı ile imrenilen bir evlilik sürdüren güzel oyuncu , sosyal medyanın en ilgi gören isimleri arasında yer alıyor.

Doğada muhteşem pozlar veren Fahriye Evcen'in aklı Karan'da kaldı! Fahriye Evcen'in espirili paylaşımı takipçilerini gülümsetti...

11,7 milyonluk hesabından sık sık paylaşımlarda bunan , fit halleriyle takipçilerinin beğenisini topluyor.

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Doğada muhteşem pozlar veren Fahriye Evcen'in aklı Karan'da kaldı! Fahriye Evcen'in espirili paylaşımı takipçilerini gülümsetti...

Nisan 2019'da ilk oğlu 'ı kucağına alan Evcen, uzun süredir de ekranlardan uzak duruyor.

Doğada muhteşem pozlar veren Fahriye Evcen'in aklı Karan'da kaldı! Fahriye Evcen'in espirili paylaşımı takipçilerini gülümsetti...

Oğlunu kendi büyütmeyi tercih eden güzel oyuncu, şimdilerde ekranlara dönmek için gün sayıyor.

Doğada muhteşem pozlar veren Fahriye Evcen'in aklı Karan'da kaldı! Fahriye Evcen'in espirili paylaşımı takipçilerini gülümsetti...

Doğumdan sonra sıkı bir diyete giren ve her gün 2 saate yakın yürüyüş yapan güzel oyuncu, son olarak ormanda çekildiği yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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