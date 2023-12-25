Giriş Tarihi: 25.12.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 12:13

Doğal güzel sananlar hayal kırıklığına uğradı! Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır dillere düştü!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın yıldızı 'Hayat Bilgisi' dizisiyle parlamıştı. Törpü Yeliz karakterine hayat veren güzel oyuncu daha sonra Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak karşımıza çıktı. Bahadır, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Ünlü oyuncuyu şimdilerde Instagram'da 1.8 milyon kişi takip ediyor. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. İşte görenleri adeta şoke eden Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali…