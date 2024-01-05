Doğal güzel sananlar hayal kırıklığına uğradı! Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır dillere düştü!

Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Magazin gündeminin ilgil ile takip ettiği çift, her zaman dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Öte yandan; Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki hali sosyal medyada trend oldu. Estetiksiz hali görenleri şoke etti!