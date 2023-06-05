Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Doğal güzel sananlar şokta! Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır sosyal medyanın dilinde!
Giriş Tarihi: 05.06.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 16:54

Doğal güzel sananlar şokta! Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır sosyal medyanın dilinde!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın yıldızı 'Hayat Bilgisi' dizisiyle parlamıştı. Törpü Yeliz karakterine hayat veren güzel oyuncu daha sonra Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak karşımıza çıktı. Bahadır, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Ünlü oyuncuyu şimdilerde Instagram'da 1.7 milyon kişi takip ediyor. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. İşte görenleri adeta şoke eden Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali…

Doğal güzel sananlar şokta! Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır sosyal medyanın dilinde!

Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Magazin gündeminin ilgil ile takip ettiği çift, her zaman dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Öte yandan; Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki hali sosyal medyada trend oldu. Estetiksiz hali görenleri şoke etti!

Doğal güzel sananlar şokta! Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır sosyal medyanın dilinde!

Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki hali sosyal medya gündem oldu.

İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doğal güzel sananlar şokta! Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır sosyal medyanın dilinde!

Burun estetiği yaptıran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu tartışma yarattı. Kaçış'ta Engin Akyürek ile birlikte rol alan İrem Helvacıoğlu, bıçak altına yattı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan İrem Helvacıoğlu'nun son pozunda yüzündeki değişiklik dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

Doğal güzel sananlar şokta! Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır sosyal medyanın dilinde!

Kemerli ve büyük bir burna sahip olan Helvacıoğlu, burun estetiği yaptırdı.

Doğal güzel sananlar şokta! Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır sosyal medyanın dilinde!

Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan İrem Helvacıoğlu sosyal medyada gündem oldu.

SON DAKİKA