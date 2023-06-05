Giriş Tarihi: 05.06.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 16:54

Doğal güzel sananlar şokta! Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır sosyal medyanın dilinde!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın yıldızı 'Hayat Bilgisi' dizisiyle parlamıştı. Törpü Yeliz karakterine hayat veren güzel oyuncu daha sonra Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak karşımıza çıktı. Bahadır, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Ünlü oyuncuyu şimdilerde Instagram'da 1.7 milyon kişi takip ediyor. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. İşte görenleri adeta şoke eden Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali…