Doğal güzel zannedenler üzgün! Kuş Uçuşu’nun Lale Kıran’ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü!

Dolgun dudakları ve kalın kaşlarıyla sade bir güzelliğe sahip, Akalay'ın en çok dudaklarının doğal olup, olmadığı konuşuluyor… Ancak eski fotoğraflara bakınca ünlü oyuncunun dudaklarının dolgunlaştığı, kaşlarının da kalınlaştığı görülüyor. Ünlü oyuncunun yüzünde dolgular olduğu da diğer iddialar arasında.