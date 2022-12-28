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Haberler Galeri Doğal güzelliğine çok güveniyor! Bergüzar Korel bornozlu paylaşımı ile duru güzelliğini konuşturdu! İşte sıfır makyaj Bergüzar...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 12:12

Doğal güzelliğine çok güveniyor! Bergüzar Korel bornozlu paylaşımı ile duru güzelliğini konuşturdu! İşte sıfır makyaj Bergüzar...

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen ünlü çiftlerden olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği isimlerden. Özellikle Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Bergüzar Korel günlük yaşantısından, evinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Bergüzar Korel son olarak doğal güzelliğini ortaya koydu. Makyajsız haline oldukça güvenen ve paylaşmaktan çekinmeyen Bergüzar Korel'in bornozlu pozu beğeni topladı. İşte sıfır makyaj Bergüzar Korel'in bornozlu paylaşımı...

Doğal güzelliğine çok güveniyor! Bergüzar Korel bornozlu paylaşımı ile duru güzelliğini konuşturdu! İşte sıfır makyaj Bergüzar...

Doğum kilolarından hızla kurtulan Bergüzar Korel bir de imaj tazelemişti. 25 kilo veren Bergüzar Korel'den beğeni yağan kareler geldi.

Doğal güzelliğine çok güveniyor! Bergüzar Korel bornozlu paylaşımı ile duru güzelliğini konuşturdu! İşte sıfır makyaj Bergüzar...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 13 yıl önce hayatını meslektaşı Halit Ergenç'le birleştirmişti. Geçtiğimiz aylarda evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftin aşk pozlarına beğeni yağmıştı.

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Doğal güzelliğine çok güveniyor! Bergüzar Korel bornozlu paylaşımı ile duru güzelliğini konuşturdu! İşte sıfır makyaj Bergüzar...

Evliliklerini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel ile Halit Ergenç ailecek Türkiye'de geçirdikleri yaz tatili sonrası Londra'ya dönmüşlerdi.

Doğal güzelliğine çok güveniyor! Bergüzar Korel bornozlu paylaşımı ile duru güzelliğini konuşturdu! İşte sıfır makyaj Bergüzar...

Çocuklarının eğitimi için Londra'da yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç işleri için İstanbul-Londra arasında mekik dokuyor.

Doğal güzelliğine çok güveniyor! Bergüzar Korel bornozlu paylaşımı ile duru güzelliğini konuşturdu! İşte sıfır makyaj Bergüzar...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.

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