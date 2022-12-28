Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 12:12

Doğal güzelliğine çok güveniyor! Bergüzar Korel bornozlu paylaşımı ile duru güzelliğini konuşturdu! İşte sıfır makyaj Bergüzar...

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen ünlü çiftlerden olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği isimlerden. Özellikle Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Bergüzar Korel günlük yaşantısından, evinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Bergüzar Korel son olarak doğal güzelliğini ortaya koydu. Makyajsız haline oldukça güvenen ve paylaşmaktan çekinmeyen Bergüzar Korel'in bornozlu pozu beğeni topladı. İşte sıfır makyaj Bergüzar Korel'in bornozlu paylaşımı...