Doğallık mı yoksa pasaklılık mı? Milano Moda Haftası'na bu pozla damga vurdu! "Yok artık" dedirten o görüntüler...

Gigi Hadid, Milano Moda Haftası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Dünyaca ünlü model, yalnızca kıyafetleri ve güzelliğiyle değil, bakımsızlık mı yoksa doğallık mı olduğu ile ilgili büyük tartışmaya sebep olan koltuk altlarıyla da gündeme geldi.