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Haberler Galeri Doğallık mı yoksa pasaklılık mı? Milano Moda Haftası'na bu pozla damga vurdu! "Yok artık" dedirten o görüntüler...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 11:46

Doğallık mı yoksa pasaklılık mı? Milano Moda Haftası'na bu pozla damga vurdu! "Yok artık" dedirten o görüntüler...

Dünyanın en güzel modellerinden biri olarak görülen Gigi Hadid, Milano Moda Haftası'ndaki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Üstelik kıyafetleriyle değil... Koltuk altı kıllarını almadığı için büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen model, bunun doğallık mı yoksa bakımsızlık mı olduğuna dair birçok soru işaretine sebep oldu. İşte o görüntüler...

Doğallık mı yoksa pasaklılık mı? Milano Moda Haftası’na bu pozla damga vurdu! Yok artık dedirten o görüntüler...

Gigi Hadid, Milano Moda Haftası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Dünyaca ünlü model, yalnızca kıyafetleri ve güzelliğiyle değil, bakımsızlık mı yoksa doğallık mı olduğu ile ilgili büyük tartışmaya sebep olan koltuk altlarıyla da gündeme geldi.

Doğallık mı yoksa pasaklılık mı? Milano Moda Haftası’na bu pozla damga vurdu! Yok artık dedirten o görüntüler...

Sonbahar/Kış koleksiyonu için Versace defilesinde boy gösteren ünlü mode, verdiği görüntülerle sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Straplez bir bluzla kameralara poz veren model, el sallamak için kollarını kaldırdığı anda aslında koltuk altlarındaki kıllarını da almadığını göstermiş oldu.

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Doğallık mı yoksa pasaklılık mı? Milano Moda Haftası’na bu pozla damga vurdu! Yok artık dedirten o görüntüler...

Sosyal medyayı ikiye bölen bu görüntüler, oldukça dikkat çekmesinin yanı sıra farklı tepkileri de beraberinde getirdi.

Doğallık mı yoksa pasaklılık mı? Milano Moda Haftası’na bu pozla damga vurdu! Yok artık dedirten o görüntüler...

Daha önce de koltuk altlarındaki kıllarla gündeme gelen Gigi Hadid ile ilgili sosyal medyadaki yorumlar, adeta bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yorumlara göre; Gigi Hadid'in bu tavrını pasaklılık ve bakımsızlık görenler varken, bir grup insan ise kadın bedenine yapılan bir baskıya karşı koymak olarak nitelendirenler de mevcut.

Doğallık mı yoksa pasaklılık mı? Milano Moda Haftası’na bu pozla damga vurdu! Yok artık dedirten o görüntüler...

Erkeklere karşı böyle bir tavır sergilenmezken kadınların vücuduna dair böyle bir baskı olduğuna dair görüşler olsa da, bunun "kişisel bakımdan uzak" bir tavır olarak görenler arasında büyük tartışmalara yol açtı.

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