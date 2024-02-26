Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
11:46
Doğallık mı yoksa pasaklılık mı? Milano Moda Haftası'na bu pozla damga vurdu! "Yok artık" dedirten o görüntüler...
Dünyanın en güzel modellerinden biri olarak görülen Gigi Hadid, Milano Moda Haftası'ndaki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Üstelik kıyafetleriyle değil... Koltuk altı kıllarını almadığı için büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen model, bunun doğallık mı yoksa bakımsızlık mı olduğuna dair birçok soru işaretine sebep oldu. İşte o görüntüler...