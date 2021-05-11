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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir beyaz gelinliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzel oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’
Giriş Tarihi: 11.05.2021 06:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 06:12

’in yıldızı gelinliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzel oyuncu bu kez adeta ‘

, son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir, beyazlar içinde verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti. Oyuncu Demet Özdemir, 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin final bölümünde giydi. 12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Demet Özdemir'in gelinlik ile verdiği pozu …

Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir beyaz gelinliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzel oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

Ünlü oyuncu hem aşk hayatıyla hem de iş hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Demet Özdemir, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından gelinliği ile paylaşım yaptı.

Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir beyaz gelinliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzel oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

'in yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavururken paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir beyaz gelinliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzel oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarından düşmeyen , paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir beyaz gelinliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzel oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan oyuncunun yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir beyaz gelinliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzel oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımıyla adeta sosyal medyayı yaktı geçti.

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