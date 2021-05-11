Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir beyaz gelinliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzel oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

Demet Özdemir, son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, beyazlar içinde verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti. Oyuncu Demet Özdemir, 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin final bölümünde gelinlik giydi. 12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Demet Özdemir'in beyaz gelinlik ile verdiği pozu …