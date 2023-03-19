Giriş Tarihi: 19.03.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 11:12

Doğukan Manço annesi Lale Manço’ya övgüler yağdırdı! “Kim der bu güzel kadına 70 diye” Barış Manço’nun büyük aşkı yıllara meydan okuyor

Müzik dünyasının unutulmaz ustası Barış Manço'nun büyük aşkı Lale Manço, yıllara meydan okuyor. Barış Manço ile eşi Lale Manço'nun evlilik öyküsü de filmleri aratmayacak türden. Barış Manço, 1978 yılında biricik eşi Lale Manço ile dünya evine girmişti. İlk görüşte aşkı bulan Lale ve Barış Manço çiftinin Doğukan ve Batıkan Manço adında iki oğulları var. Bu büyük aşkın kahramanlarını sadece ölüm ayırabildi. Son olarak ise Doğukan Manço, annesi Lale Manço'yu sosyal medya hesabından paylaştı. Annesi Lale Manço'ya övgüler yağdıran Doğukan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Doğukan Manço, paylaşımına 'Kim der bu güzel kadına 70 diye. Allah nazarlardan saklasın. Canım annem' notunu da eklemeyi ihmal etmedi.