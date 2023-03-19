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Haberler Galeri Doğukan Manço annesi Lale Manço’ya övgüler yağdırdı! “Kim der bu güzel kadına 70 diye” Barış Manço’nun büyük aşkı yıllara meydan okuyor
Giriş Tarihi: 19.03.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 11:12

Doğukan Manço annesi Lale Manço’ya övgüler yağdırdı! “Kim der bu güzel kadına 70 diye” Barış Manço’nun büyük aşkı yıllara meydan okuyor

Müzik dünyasının unutulmaz ustası Barış Manço'nun büyük aşkı Lale Manço, yıllara meydan okuyor. Barış Manço ile eşi Lale Manço'nun evlilik öyküsü de filmleri aratmayacak türden. Barış Manço, 1978 yılında biricik eşi Lale Manço ile dünya evine girmişti. İlk görüşte aşkı bulan Lale ve Barış Manço çiftinin Doğukan ve Batıkan Manço adında iki oğulları var. Bu büyük aşkın kahramanlarını sadece ölüm ayırabildi. Son olarak ise Doğukan Manço, annesi Lale Manço'yu sosyal medya hesabından paylaştı. Annesi Lale Manço'ya övgüler yağdıran Doğukan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Doğukan Manço, paylaşımına 'Kim der bu güzel kadına 70 diye. Allah nazarlardan saklasın. Canım annem' notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

Doğukan Manço annesi Lale Manço’ya övgüler yağdırdı! “Kim der bu güzel kadına 70 diye” Barış Manço’nun büyük aşkı yıllara meydan okuyor

Büyük usta Barış Manço'nun büyük aşkı Lale Manço'nun son hali sosyal medyada gündem oldu. Doğukan Manço, annesi Lale Manço'yu sosyal medya hesabından paylaştı. Annesi Lale Manço'ya iltifatlar yağdıran Doğukan Manço'nun paylaşımı sosyal medyada trend oldu…

Doğukan Manço annesi Lale Manço’ya övgüler yağdırdı! “Kim der bu güzel kadına 70 diye” Barış Manço’nun büyük aşkı yıllara meydan okuyor

Barış Manço ile eşi Lale Manço'nun evlilik öyküsü de filmleri aratmayacak türden.

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Doğukan Manço annesi Lale Manço’ya övgüler yağdırdı! “Kim der bu güzel kadına 70 diye” Barış Manço’nun büyük aşkı yıllara meydan okuyor

Çiftin tanışması bozuk bir telefon sayesinde olur. Ablasına misafirliğe gelen Lale, telefon bozulunca eniştesinin arkadaşı olan üst kat komşusuna telefon etmeye çıkar. Kapıyı açan Barış Manço'ya "Telefon edebilir miyim?" diye sorar Lale.

Doğukan Manço annesi Lale Manço’ya övgüler yağdırdı! “Kim der bu güzel kadına 70 diye” Barış Manço’nun büyük aşkı yıllara meydan okuyor

Aldığı yanıt ise "Benimle evlenirsen edebilirsin" olur. "Neden olmasın" diyen Lale , içeriye girerek telefonunu eder ve parasını ödemeye kalkınca aldığı yanıt karşısında şaşkına döner. "Nasıl olsa evleneceğiz ne parası".

Doğukan Manço annesi Lale Manço’ya övgüler yağdırdı! “Kim der bu güzel kadına 70 diye” Barış Manço’nun büyük aşkı yıllara meydan okuyor

Ve 1978 yılında bir nikah töreniyle resmen yaşamlarını birleştidiler. Şakayı çok seven Barış Manço düğünde Nikah Şekeri niyetine Lale Manço ile beraber doldurduğu bir plağı dağıttı.

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