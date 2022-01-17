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Haberler Galeri Doğum günü kızı Ebru Şallı! Güzel manken Ebru Şallı'nın yaşını duyan inanamadı!
Giriş Tarihi: 17.01.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 13:28

Doğum günü kızı Ebru Şallı! Güzel manken Ebru Şallı'nın yaşını duyan inanamadı!

Ünlü manken Ebru Şallı, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden. 2.6 milyon takipçiye sahip Ebru Şallı, her paylaşımıyla gündem oluyor. Deneyimli manken Ebru Şallı, yeni yaşını önceki akşam eşi Uğur Akkuş'un güzel sürpriziyle evde başbaşa kutladı. Rengarenk balonlarla eşine güzel bir jest yapan Uğur Akkuş her zamanki gibi gülleri de unutmadı. Doğum günü kızı Ebru Şallı güzel kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ebru Şallı, kendisini balonlara ve kalplere boğan eşi Uğur Akkuş'a teşekkür etti. Güzelliği ve fit hali ile adeta yıllara meydan okuyan Ebru Şallı'nın yaşı duyanları oldukça şaşıttı.

Doğum günü kızı Ebru Şallı! Güzel manken Ebru Şallı’nın yaşını duyan inanamadı!

Ebru Şallı düzgün fiziği ile de genç kızları kıskandırmaya devam ediyor. Eşi Uğur Akkuş ile yıl boyunca çıktıkları tatillerle gündemden düşmeyen Ebru Şallı bu defa doğum günü pozları ile beğenileri topladı.

Doğum günü kızı Ebru Şallı! Güzel manken Ebru Şallı’nın yaşını duyan inanamadı!

Ünlü manken Ebru Şallı, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden. 2.6 milyon takipçiye sahip Ebru Şallı, her paylaşımıyla gündem oluyor.

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Doğum günü kızı Ebru Şallı! Güzel manken Ebru Şallı’nın yaşını duyan inanamadı!

Deneyimli manken Ebru Şallı, yeni yaşını önceki akşam eşi Uğur Akkuş'un güzel sürpriziyle evde baş başa kutladı.

Doğum günü kızı Ebru Şallı! Güzel manken Ebru Şallı’nın yaşını duyan inanamadı!

Doğum günü kızı Ebru Şallı güzel kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğum günü kızı Ebru Şallı! Güzel manken Ebru Şallı’nın yaşını duyan inanamadı!

Rengarenk balonlarla eşine güzel bir jest yapan Uğur Akkuş her zamanki gibi gülleri de unutmadı.

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