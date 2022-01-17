Doğum günü kızı Ebru Şallı! Güzel manken Ebru Şallı’nın yaşını duyan inanamadı!

Ünlü manken Ebru Şallı, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden. 2.6 milyon takipçiye sahip Ebru Şallı, her paylaşımıyla gündem oluyor. Deneyimli manken Ebru Şallı, yeni yaşını önceki akşam eşi Uğur Akkuş'un güzel sürpriziyle evde başbaşa kutladı. Rengarenk balonlarla eşine güzel bir jest yapan Uğur Akkuş her zamanki gibi gülleri de unutmadı. Doğum günü kızı Ebru Şallı güzel kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ebru Şallı, kendisini balonlara ve kalplere boğan eşi Uğur Akkuş'a teşekkür etti. Güzelliği ve fit hali ile adeta yıllara meydan okuyan Ebru Şallı'nın yaşı duyanları oldukça şaşıttı.