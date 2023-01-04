Giriş Tarihi: 04.01.2023 07:36
Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
07:38
Doğuma gün sayıyor! Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda yeni pozuna beğeni yağdı
Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz günlerde Almanya'da evlendiğini açıklamıştı. Ekranların aranan yüzü olan Alman asıllı Türk oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Güzel oyuncu şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Doğuma gün sayıyor!Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda yeni pozuna beğeni yağdı.