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Haberler Galeri Doğuma gün sayıyor! Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda yeni pozuna beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 04.01.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 07:38

Doğuma gün sayıyor! Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda yeni pozuna beğeni yağdı

Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz günlerde Almanya'da evlendiğini açıklamıştı. Ekranların aranan yüzü olan Alman asıllı Türk oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Güzel oyuncu şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Doğuma gün sayıyor!Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda yeni pozuna beğeni yağdı.

Doğuma gün sayıyor! Leyla Lydia Tuğutlu’nun karnı burnunda yeni pozuna beğeni yağdı

2008 Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve Berlin doğumlu oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettirmişti.

Doğuma gün sayıyor! Leyla Lydia Tuğutlu’nun karnı burnunda yeni pozuna beğeni yağdı

Ekranların sevilen yüzü olan Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sesszi sedasız evlendiğini açıklamıştı.

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Doğuma gün sayıyor! Leyla Lydia Tuğutlu’nun karnı burnunda yeni pozuna beğeni yağdı

Leyla Lydia Tuğutlu, "Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik" demişti.

Doğuma gün sayıyor! Leyla Lydia Tuğutlu’nun karnı burnunda yeni pozuna beğeni yağdı

Güzel oyuncu, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor. Leyla Lydia Tuğutlu ile Ceyhun Ergin çifti bebek beklediklerini duyurmuştu.

Doğuma gün sayıyor! Leyla Lydia Tuğutlu’nun karnı burnunda yeni pozuna beğeni yağdı

Tuğutlu, oğluna "Mete Felix" adını koyacağını açıklamıştı.

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