Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Doğuma günler kala Sinem Kobal'dan mest eden paylaşım! Sinem Kobal'a "Maşallah" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 14:24

Doğuma günler kala Sinem Kobal'dan mest eden paylaşım! Sinem Kobal'a "Maşallah" yorumları yağdı!

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Şimdilerde ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde güzel havanın tadını kızları Lalin ile çıkarmıştı. Sinem Kobal'ın aile paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Doğuma günler kala Sinem Kobal'den yeni paylaşım geldi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın yeni paylaşımı...

Doğuma günler kala Sinem Kobal’dan mest eden paylaşım! Sinem Kobal’a Maşallah yorumları yağdı!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Doğuma günler kala Sinem Kobal’dan mest eden paylaşım! Sinem Kobal’a Maşallah yorumları yağdı!

2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doğuma günler kala Sinem Kobal’dan mest eden paylaşım! Sinem Kobal’a Maşallah yorumları yağdı!

Çok geçmeden çiftten müjdeli bir haber daha gelmiş, İmirzalıoğlu ailesine yeni bir üye daha katılacağı öğrenilmişti.

Doğuma günler kala Sinem Kobal’dan mest eden paylaşım! Sinem Kobal’a Maşallah yorumları yağdı!

Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Doğuma günler kala Sinem Kobal’dan mest eden paylaşım! Sinem Kobal’a Maşallah yorumları yağdı!

Şimdilerde ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde güzel havanın tadını kızları Lalin ile çıkarmıştı.

SON DAKİKA