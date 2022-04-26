Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:53
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
09:54
Doğuma sayılı günler kala Sinem Kobal'dan yeni paylaşım! Sinem Kobal'a "Maşallah" yorumları yağdı!
Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Şimdilerde ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde güzel havanın tadını kızları Lalin ile çıkarmıştı. Sinem Kobal'ın aile paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Doğuma günler kala Sinem Kobal'den yeni paylaşım geldi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın yeni paylaşımı...