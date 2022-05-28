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Haberler Galeri Doğuma sayılı günler kala Demet Evgar'dan karnı burnunda poz! Demet Evgar'a "Maşallah" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 28.05.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 15:03

Doğuma sayılı günler kala Demet Evgar'dan karnı burnunda poz! Demet Evgar'a "Maşallah" yorumları yağdı!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile dünyaevine girmişti. Emirgan'daki evlerinde sade bir tören yapan çift, aile arasında nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. 'Mavi' adını vereceği bir kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan 42 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Doğumuna sayılı günler kalan Demet Evgar'a "Maşallah" yorumları yağdı. İşte o pozlar...

Doğuma sayılı günler kala Demet Evgar’dan karnı burnunda poz! Demet Evgar’a Maşallah yorumları yağdı!

Rol aldığı sayısız dizi ve film projelerindeki başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan 42 yaşındaki Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı Levent Babataş ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturdu.

Doğuma sayılı günler kala Demet Evgar’dan karnı burnunda poz! Demet Evgar’a Maşallah yorumları yağdı!

Demet Evgar ile Levent Babataş, düğün törenlerini Emirgan'daki evlerinde yaptı.

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Doğuma sayılı günler kala Demet Evgar’dan karnı burnunda poz! Demet Evgar’a Maşallah yorumları yağdı!

Demet Evgar, "Yakın dostlarımız ve ailelerimiz de bizi mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Şimdi de arkadaşlarımız ile eğleneceğiz." demişti.

Doğuma sayılı günler kala Demet Evgar’dan karnı burnunda poz! Demet Evgar’a Maşallah yorumları yağdı!

Mavi adını vereceğini kızını kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Demet Evgar, yeni hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Doğuma sayılı günler kala Demet Evgar’dan karnı burnunda poz! Demet Evgar’a Maşallah yorumları yağdı!

"BU KIZ BAYILIYOR GİYİNSİN, SÜSLENSİN, DIŞARI ÇIKSIN..."

Ünlü oyuncu, paylaşımına şu sözleri not düştü:

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