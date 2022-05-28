Giriş Tarihi: 28.05.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 15:03

Doğuma sayılı günler kala Demet Evgar'dan karnı burnunda poz! Demet Evgar'a "Maşallah" yorumları yağdı!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile dünyaevine girmişti. Emirgan'daki evlerinde sade bir tören yapan çift, aile arasında nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. 'Mavi' adını vereceği bir kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan 42 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Doğumuna sayılı günler kalan Demet Evgar'a "Maşallah" yorumları yağdı. İşte o pozlar...