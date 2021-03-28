Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! Şarkıcı Doğuş oğullarını gözlerden uzak büyüttüyor...

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık Doğuş'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları var. Gözlerden uzak büyüyen Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın şimdilerde 5 yaşında ve babalarının kopyası... İşte 46 yaşındaki yakışıklı şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın...