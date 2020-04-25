Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllara meydan okuyor. İşte Doktor Civanım filminde güzelliğiyle büyüleyen Bahar Öztan'ın son hali...

Doktor Civanım filminde Sümbül karakteri ile izlediğimiz Bahar Öztan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan birçok kez efsane isim Kemal Sunal ile kamera karşısına geçti. Bunlardan en çok sevilenlerinden biri de Doktor Civanım. Şimdilerde 57 yaşında olan Bahar Özkan geçen yıllara rağmen hala sevilerek izlenen filmleriyle gündemde.İşte sosyal medyada merak edilen isimlerden olan Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...