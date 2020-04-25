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Haberler Galeri Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllara meydan okuyor. İşte Doktor Civanım filminde güzelliğiyle büyüleyen Bahar Öztan'ın son hali...

'ın Sümbül'ü yıllara meydan okuyor. İşte Doktor Civanım filminde güzelliğiyle büyüleyen ...

filminde Sümbül karakteri ile izlediğimiz güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Bahar Öztan birçok kez efsane isim ile kamera karşısına geçti. Bunlardan en çok sevilenlerinden biri de Doktor Civanım. Şimdilerde 57 yaşında olan Bahar Özkan geçen yıllara rağmen hala sevilerek izlenen filmleriyle gündemde.İşte sosyal medyada merak edilen isimlerden olan ...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 22:03 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 22:16
Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllara meydan okuyor. İşte Doktor Civanım filminde güzelliğiyle büyüleyen Bahar Öztan'ın son hali...

filminde Sümbül karakteri ile izlediğimiz güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Bahar Öztan birçok kez efsane isim ile kamera karşısına geçti. Bunlardan en çok sevilenlerinden biri de Doktor Civanım. Şimdilerde 57 yaşında olan Bahar Özkan geçen yıllara rağmen hala sevilerek izlenen filmleriyle gündemde.İşte sosyal medyada merak edilen isimlerden olan ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllara meydan okuyor. İşte Doktor Civanım filminde güzelliğiyle büyüleyen Bahar Öztan'ın son hali...

FİLİZ AKIN

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Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllara meydan okuyor. İşte Doktor Civanım filminde güzelliğiyle büyüleyen Bahar Öztan'ın son hali...
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Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllara meydan okuyor. İşte Doktor Civanım filminde güzelliğiyle büyüleyen Bahar Öztan'ın son hali...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllara meydan okuyor. İşte Doktor Civanım filminde güzelliğiyle büyüleyen Bahar Öztan'ın son hali...
Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllara meydan okuyor. İşte Doktor Civanım filminde güzelliğiyle büyüleyen Bahar Öztan'ın son hali...

EBRU ŞALLI

Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllara meydan okuyor. İşte Doktor Civanım filminde güzelliğiyle büyüleyen Bahar Öztan'ın son hali...
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