Doktor Ela şimdi iki çocuk annesi... İşte bir zamanların Doktor Ela'sı Yasemin Özilhan'ın kızları...

Bir döneme damgasını vuran dizilerden olan Doktorlar birçok ismi ünlü yaptı. 2011 de yayın hayatına son veren Doktorlar dizisinin yıldızını parlattığı bir isim de Doktor Ela rolündeki Yasemin Ergene idi. Doktorlar dizisi ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı. Dizinin finalinde Doktor Levent ile mutluluğu yakalayamayan Doktor Ela gözyaşlarıyla herkesi üzmüştü. Dizi bittikten sonra güzel oyuncu Yasemin Ergene aradığı aşkı buldu ve 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi. Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan'ın şimdi Emine ve Ela adında iki dünya tatlısı kızı var. Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olan Yasemin Özilhan'ın kızları da merak konusu oldu. İşte Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ile Ela ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...