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Haberler Galeri Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Doktor Ela Yasemin Özilhan şimdi bambaşka biri...
Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:31

Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Doktor Ela Yasemin Özilhan şimdi bambaşka biri...

Doktorlar dizisiyle birçok ismin yıldızı parlamıştı. Doktorlar dizisi sayesinde Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi ve oyunculuğa ara verdi. Artık sosyetenin önemli isimlerinden olan Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı görenler tanımakta zorlanıyor...

Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Doktor Ela Yasemin Özilhan şimdi bambaşka biri...

Yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Doktorlar dizisi birçok ismin yıldızını parlatmıştı. Doktorlar dizisi ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Doktor Ela Yasemin Özilhan şimdi bambaşka biri...

Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı.

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Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Doktor Ela Yasemin Özilhan şimdi bambaşka biri...

2011'de İzzet Özilhan'la evlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan sosyetenin önemli isimlerinden oldu. Hayatı bir anda değişen Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti.

Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Doktor Ela Yasemin Özilhan şimdi bambaşka biri...

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı gören tanımakta zorlanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Yasemin Özilhan'ın geçirdiği estetik operasyonlara hayranlarından da tepki geliyor.

Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Doktor Ela Yasemin Özilhan şimdi bambaşka biri...

38 yaşındaki eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın iki tane çocuğu bulunuyor.

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