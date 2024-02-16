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Haberler Galeri Doktorlar’ın Ela'sı Yasemin Özilhan bambaşka biri haline geldi! Estetik tutkunu oldu!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:38

Doktorlar’ın Ela'sı Yasemin Özilhan bambaşka biri haline geldi! Estetik tutkunu oldu!

Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi ve oyunculuğa ara verdi. Artık sosyetenin önemli isimlerinden olan Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı görenler tanımakta zorlanıyor. Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Doktorlar dizisiyle birçok ismin yıldızı parlamıştı. Doktorlar dizisi sayesinde Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Lüks yaşantısına dair sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapan Yasemin Özilhan, bu kez oldukça dikkat çekici bir kıyafetle boy gösterdi. İşte son paylaşımı...

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan bambaşka biri haline geldi! Estetik tutkunu oldu!

Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı. Yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Doktorlar dizisi birçok ismin yıldızını parlatmıştı. Doktorlar dizisi ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan bambaşka biri haline geldi! Estetik tutkunu oldu!

2011'de İzzet Özilhan'la evlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan sosyetenin önemli isimlerinden oldu. Hayatı bir anda değişen Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti.

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Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan bambaşka biri haline geldi! Estetik tutkunu oldu!

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı gören tanımakta zorlanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Yasemin Özilhan'ın geçirdiği estetik operasyonlara hayranlarından da tepki geliyor.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan bambaşka biri haline geldi! Estetik tutkunu oldu!

38 yaşındaki eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın iki tane çocuğu bulunuyor.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan bambaşka biri haline geldi! Estetik tutkunu oldu!

İşte Yasemin Özilhan'ın son hali ...

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