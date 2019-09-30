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  • Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Eski oyuncu Yasemin Özilhan estetikle bambaşka biri oldu!

'ın Ela'sı estetiği abarttı! Eski oyuncu Yasemin Özilhan estetikle bambaşka biri oldu!

Bir dönemin fenomen dizilerinden dizisi ile tüm 'nin tanıdığı genç ve güzel bir oyuncuydu (). Ela olarak tanıdığımız Yasemin Ergene şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı. 2011'de 'la evlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan sosyetenin önemli isimlerinden oldu. Hayatı bir anda değişen Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı gören tanımakta zorlanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Yasemin Özilhan'ın geçirdiği estetik operasyonlara hayranlarından da tepki geliyor. 34 yıl yaşındaki eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın iki tane çocuğu bulunuyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 11:47
Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Eski oyuncu Yasemin Özilhan estetikle bambaşka biri oldu!

Bir dönemin fenomen dizilerinden dizisi ile tüm 'nin tanıdığı genç ve güzel bir oyuncuydu (). Ela olarak tanıdığımız Yasemin Ergene şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı. 2011'de 'la evlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan sosyetenin önemli isimlerinden oldu. Hayatı bir anda değişen Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı gören tanımakta zorlanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Yasemin Özilhan'ın geçirdiği estetik operasyonlara hayranlarından da tepki geliyor. 34 yıl yaşındaki eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın iki tane çocuğu bulunuyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Eski oyuncu Yasemin Özilhan estetikle bambaşka biri oldu!

FAHRİYE EVCEN

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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Eski oyuncu Yasemin Özilhan estetikle bambaşka biri oldu!
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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Eski oyuncu Yasemin Özilhan estetikle bambaşka biri oldu!

EMİNA JAHOVİĆ

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Eski oyuncu Yasemin Özilhan estetikle bambaşka biri oldu!
Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Eski oyuncu Yasemin Özilhan estetikle bambaşka biri oldu!

İLBER ORTAYLI

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Eski oyuncu Yasemin Özilhan estetikle bambaşka biri oldu!
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