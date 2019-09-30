Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Eski oyuncu Yasemin Özilhan estetikle bambaşka biri oldu!

Bir dönemin fenomen dizilerinden Doktorlar dizisi ile tüm Türkiye'nin tanıdığı genç ve güzel bir oyuncuydu Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan). Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Ergene şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı. 2011'de İzzet Özilhan'la evlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan sosyetenin önemli isimlerinden oldu. Hayatı bir anda değişen Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı gören tanımakta zorlanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Yasemin Özilhan'ın geçirdiği estetik operasyonlara hayranlarından da tepki geliyor. 34 yıl yaşındaki eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın iki tane çocuğu bulunuyor. İşte Yasemin Özilhan'ın estetikli hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...