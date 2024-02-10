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Haberler Galeri Doktorlar’ın Ela'sı Yasemin Özilhan estetiğin dibine vurdu! Sosyal medya onu konuştu!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 09:34

Doktorlar’ın Ela'sı Yasemin Özilhan estetiğin dibine vurdu! Sosyal medya onu konuştu!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Doktorlar dizisiyle birçok ismin yıldızı parlamıştı. Doktorlar dizisi sayesinde Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi ve oyunculuğa ara verdi. Artık sosyetenin önemli isimlerinden olan Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı görenler tanımakta zorlanıyor. Lüks yaşantısına dair sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapan Yasemin Özilhan, bu kez oldukça dikkat çekici bir kıyafetle boy gösterdi. İşte son paylaşımı...

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan estetiğin dibine vurdu! Sosyal medya onu konuştu!

Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı. Yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Doktorlar dizisi birçok ismin yıldızını parlatmıştı. Doktorlar dizisi ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan estetiğin dibine vurdu! Sosyal medya onu konuştu!

2011'de İzzet Özilhan'la evlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan sosyetenin önemli isimlerinden oldu. Hayatı bir anda değişen Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti.

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Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan estetiğin dibine vurdu! Sosyal medya onu konuştu!

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı gören tanımakta zorlanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Yasemin Özilhan'ın geçirdiği estetik operasyonlara hayranlarından da tepki geliyor.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan estetiğin dibine vurdu! Sosyal medya onu konuştu!

38 yaşındaki eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın iki tane çocuğu bulunuyor.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan estetiğin dibine vurdu! Sosyal medya onu konuştu!

İşte Yasemin Özilhan'ın son hali ...

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