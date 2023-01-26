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Haberler Galeri Dominik’ten dönen Berdan Mardini 15 günde iğne ipliğe döndü! “‘Gizlice yemek veriyorlardır’ diyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim”
Giriş Tarihi: 26.01.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 11:45

Dominik’ten dönen Berdan Mardini 15 günde iğne ipliğe döndü! “‘Gizlice yemek veriyorlardır’ diyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim”

Geçirdiği rahatsızlık sonrası katıldığı yarışmaya veda eden Berdan Mardini, önceki akşam yurda döndü. Dominik'ten gelen Berdan Mardini'yi annesi ve çocukları karşıladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Berdan Mardini, "Evlatlarımdan, ailemden 15 günde olsa uzak olmam beni çok zorladı. 15 günde 6 kilo verdim. Anamın yemeklerine hasret kaldım. Kokonat yemekten sürekli ishal oldum. 'Orada kesin gizlice yemek veriyorlardır' diyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim. Birkaç hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik" şeklinde konuştu.

Dominik’ten dönen Berdan Mardini 15 günde iğne ipliğe döndü! “‘Gizlice yemek veriyorlardır’ diyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim”

Berdan Mardini, Dominik'ten Türkiye'ye döndü. Ünlü türkücü Berdan Mardini havalimanında verdiği röportajda "15 günde, 6 kilo verdim. İki hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık" dedi.

Dominik’ten dönen Berdan Mardini 15 günde iğne ipliğe döndü! “‘Gizlice yemek veriyorlardır’ diyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim”

Dominik'te çekilen yarışmadan yaşadığı rahatsızlık sonrası ayrılan Berdan Mardini önceki gün Türkiye'ye döndü.

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Dominik’ten dönen Berdan Mardini 15 günde iğne ipliğe döndü! “‘Gizlice yemek veriyorlardır’ diyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim”

Berdan Mardini, havalimanında annesi ve çocukları karşıladı.

Dominik’ten dönen Berdan Mardini 15 günde iğne ipliğe döndü! “‘Gizlice yemek veriyorlardır’ diyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim”

Gözyaşlarına hâkim olamayan Mardini, "Evlatlarımdan, ailemden 15 gün bile olsa uzak kalmam beni en çok zorlayan şey oldu" dedi.

Dominik’ten dönen Berdan Mardini 15 günde iğne ipliğe döndü! “‘Gizlice yemek veriyorlardır’ diyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim”

Gözyaşlarına hakim olamayan Berdan Mardini, "Evlatlarımdan, ailemden 15 günde olsa uzak olmam beni çok zorladı.

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