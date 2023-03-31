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Haberler Galeri Dostları Selami Şahin’e sahip çıktı! Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 07:45

Dostları Selami Şahin’e sahip çıktı! Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı...

Magazin kulislerini karıştıran olay! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı. Günaydın'ın Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili 'Etiler Şahini' haberi, olay oldu. Haber, sosyal medyada kısa sürede TT olurken pek çok kişi ise konuyla ilgili haberimizi teyit eden itiraflarda bulunmuştu. Selami Şahin cephesinden yalanlama gelirken dostları Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy da ünlü sanatçıya sahip çıktı.

Dostları Selami Şahin’e sahip çıktı! Selami Şahin’in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı...

Günaydın'ın Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili 'Etiler Şahini' haberi, olay oldu. Magazin gündemini sarsan manşetin ardından tüm sabah magazin programları haberi masaya yatırıp tartıştı. Haber, sosyal medyada kısa sürede TT olurken pek çok kişi ise konuyla ilgili haberimizi teyit eden itiraflarda bulunmuştu.

Dostları Selami Şahin’e sahip çıktı! Selami Şahin’in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı...

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nefesedasoylu: "Camiada bu durumu bilmeyen yok, siz yeni mi duydunuz?"

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Dostları Selami Şahin’e sahip çıktı! Selami Şahin’in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı...

o.k.a.n.b.u.l.u.t: "Çok iyi bilirim yıllar önce eski kız arkadaşıma albüm yapmak için stüdyosuna gitmiştim. Herkese asılan, aleni aleni herkesi yemeğe davet eden Çeşme'deki yazlığına davet eden bir adam Selami Şahin."

Dostları Selami Şahin’e sahip çıktı! Selami Şahin’in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı...

Minikprenseslerindünyası: "Yeni değil ki bu halleri. Yıllardır hep duyardık biz orada oturanlardan."

Dostları Selami Şahin’e sahip çıktı! Selami Şahin’in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı...

İstanbulevlilikteklif: "Bugün olan bir şey değil, Etiler'de oturan herkes biliyor bu hallerini maalesef."

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