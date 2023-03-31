Dostları Selami Şahin’e sahip çıktı! Selami Şahin’in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı...

Günaydın'ın Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili 'Etiler Şahini' haberi, olay oldu. Magazin gündemini sarsan manşetin ardından tüm sabah magazin programları haberi masaya yatırıp tartıştı. Haber, sosyal medyada kısa sürede TT olurken pek çok kişi ise konuyla ilgili haberimizi teyit eden itiraflarda bulunmuştu.