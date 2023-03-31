Giriş Tarihi: 31.03.2023 07:40
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
07:45
Dostları Selami Şahin’e sahip çıktı! Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı...
Magazin kulislerini karıştıran olay! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı. Günaydın'ın Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili 'Etiler Şahini' haberi, olay oldu. Haber, sosyal medyada kısa sürede TT olurken pek çok kişi ise konuyla ilgili haberimizi teyit eden itiraflarda bulunmuştu. Selami Şahin cephesinden yalanlama gelirken dostları Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy da ünlü sanatçıya sahip çıktı.