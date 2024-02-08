Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
07:16
Dram içinden dram çıktı! Salih Güney torununun cenazesine neden katılmadığını açıkladı!
27 yaşındaki torunu Can Işık'ı kanserden kaybeden usta oyuncu Salih Güney, cenaze törenine katılmama sebebini ve kızı Ebru Işık'la neden küs olduğunu GÜNAYDIN'a açıkladı. Ünlü aktör Salih Güney, torununun 12 yaşından beri kanserle boğuştuğunu söyleyip "15 yıldır ızdırap çekiyordu, sonunda huzura kavuştu" dedi. İşte Salih Güney'in açıklamalarından satır başları…