Dram içinden dram çıktı! Salih Güney torununun cenazesine neden katılmadığını açıkladı!

Kızınızla konuştunuz mu torununuzun kaybından sonra?

Mesaj gönderdim. Ben kızıma babalık yaptım. Kendimi hiç suçlu hissetmiyorum. Onu en iyi şartlarda yaşattım. Hiçbir şeyini eksik etmedim. Amerika'ya eğitime götürdüm. Ona hep imkanlar sağladım. Et tırnaktan ayrılmaz ama say beni sayayım seni, sev beni seveyim seni. Telefonlarıma cevap vermiyor. Ben elimden geleni yaptım onun için...

