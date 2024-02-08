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Haberler Galeri Dram içinden dram çıktı! Salih Güney torununun cenazesine neden katılmadığını açıkladı!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 07:16

Dram içinden dram çıktı! Salih Güney torununun cenazesine neden katılmadığını açıkladı!

27 yaşındaki torunu Can Işık'ı kanserden kaybeden usta oyuncu Salih Güney, cenaze törenine katılmama sebebini ve kızı Ebru Işık'la neden küs olduğunu GÜNAYDIN'a açıkladı. Ünlü aktör Salih Güney, torununun 12 yaşından beri kanserle boğuştuğunu söyleyip "15 yıldır ızdırap çekiyordu, sonunda huzura kavuştu" dedi. İşte Salih Güney'in açıklamalarından satır başları…

Tuba KALÇIK
Dram içinden dram çıktı! Salih Güney torununun cenazesine neden katılmadığını açıkladı!

Yeşilçam'ın usta ismi ismi Salih Güney, torunu Can Işık'ı kaybettikten sonra ilk defa GÜNAYDIN'a konuştu. Güney kızı Ebru Işık ve torunuyla neden yıllardır görüşmediğini, torununun cenazesine neden gitmediğini anlattı, Türk sineması hakkındaki düşüncelerini de paylaştı...

Dram içinden dram çıktı! Salih Güney torununun cenazesine neden katılmadığını açıkladı!

Yakın zamanda torununuzu kaybettiniz. Başınız sağ olsun...
20 milyonda bir görülen kanser türüne yakalandı. Topuktan başladı, sonra yayıldı. 12 yaşından beri kanserle mücadele ediyordu. 15 sene çok ızdırap çekti. Babası dünyanın en iyi doktorlarına götürdü. Ama olmadı. Çok çekti torunum. Çok yorulmuştu, en son da kaybettik zaten. Çok acı çekiyordu, huzura kavuştu. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin.

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Dram içinden dram çıktı! Salih Güney torununun cenazesine neden katılmadığını açıkladı!

DÜNYALARIMIZ AYRIYDI

En son ne zaman görüştünüz torununuzla?
Fotoğraflardan görebiliyordum. Dünyalarımız ayrıydı son yıllarda torunumla.

Dram içinden dram çıktı! Salih Güney torununun cenazesine neden katılmadığını açıkladı!

Kızınızla küs müsünüz?
Kızımın bize karşı bir tavrı var. Sadece bana da değil. Amcasına, teyzesine, yengesine de... Bizden uzak duruyor. Anlayabilmek mümkün değil. Aileyiz biz ama bizden uzak duruyor.

Dram içinden dram çıktı! Salih Güney torununun cenazesine neden katılmadığını açıkladı!

Kızınızla konuştunuz mu torununuzun kaybından sonra?
Mesaj gönderdim. Ben kızıma babalık yaptım. Kendimi hiç suçlu hissetmiyorum. Onu en iyi şartlarda yaşattım. Hiçbir şeyini eksik etmedim. Amerika'ya eğitime götürdüm. Ona hep imkanlar sağladım. Et tırnaktan ayrılmaz ama say beni sayayım seni, sev beni seveyim seni. Telefonlarıma cevap vermiyor. Ben elimden geleni yaptım onun için...

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