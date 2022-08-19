Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!
Giriş Tarihi: 19.08.2022 08:42 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 08:43

Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Aşk itirafıyla gündem olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırtmıştı. Burcu Esmersoy, nikâh masasına oturuyor. Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile bakın ne zaman evleniyor!

Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

45 yaşındaki Burcu Esmersoy, yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile birlikte mutlu bir birliktelik sürüyor. Aşk dolu günler geçiren ünlü çiftin yakında nikah masasına oturacağı iddia ediliyor.

Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Posta'nın haberine göre; Burcu Esmersoy, 1 yıldır birlikte olduğu Nazım Akmandil ile yakında nikah masasına oturacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

ÇOK TİTİZİM'

Görünenin aksine tam bir ev kadını olduğunu söyleyen Esmersoy "Çok titizim. Evim sürekli sabun ve çamaşır suyu koyar. Misafirim hiç eksik olmaz."

Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

"Sofra hazırlamayı, misafir ağırlamayı çok severim. İyi de yemek yaptığım söylenir" dedi.

Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Nazım Akmandil ile mutlu bir beraberliği olduğunu söyleyen Burcu Esmersoy, "Bu yaz evleniyorum" demişti.

SON DAKİKA