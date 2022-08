Giriş Tarihi: 22.08.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 07:36

Düğüne gölge düştü! Kovboy konseptli düğün çok ses getirmişti ama…

Ünlü işadamı Cem Hakko ile Bettina Machler'in oğlu Can Hakko, geçtiğimiz hafta babasının Bolu'daki dağ evinde evlenmişti. Kovboy konseptli düğün çok ses getirmişti ama eğlenceye gölge düştü. Çünkü günler sonra düğün sahipleri Kovid oldu. Önce damat, ardından Betina Machler ve Ronit Hakko'nun testleri pozitif çıktı. Davetlilerden de bu hastalığa yakalananların olduğu öğrenildi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Cem Hakko ile Bettina Machler'in oğlu Can Hakko'yu kaleme aldı. İşte o yazı…