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Haberler Galeri Düğüne gölge düştü! Kovboy konseptli düğün çok ses getirmişti ama…
Giriş Tarihi: 22.08.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 07:36

Düğüne gölge düştü! Kovboy konseptli düğün çok ses getirmişti ama…

Ünlü işadamı Cem Hakko ile Bettina Machler'in oğlu Can Hakko, geçtiğimiz hafta babasının Bolu'daki dağ evinde evlenmişti. Kovboy konseptli düğün çok ses getirmişti ama eğlenceye gölge düştü. Çünkü günler sonra düğün sahipleri Kovid oldu. Önce damat, ardından Betina Machler ve Ronit Hakko'nun testleri pozitif çıktı. Davetlilerden de bu hastalığa yakalananların olduğu öğrenildi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Cem Hakko ile Bettina Machler'in oğlu Can Hakko'yu kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Düğüne gölge düştü! Kovboy konseptli düğün çok ses getirmişti ama…

Cem Hakko ile Bettina Machler'in oğlu Can Hakko'nun, babasının Bolu'daki dağ evinde, annesinin kovboy kasabası konseptinde organize ettiği düğünü, aradan günler geçmesine rağmen halen herkesin dilinde.

Düğüne gölge düştü! Kovboy konseptli düğün çok ses getirmişti ama…

Ancak bugünlerde düğünden çok düğünde Kovid olanlar konuşuluyor.

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Düğüne gölge düştü! Kovboy konseptli düğün çok ses getirmişti ama…

Düğüne katılan bir arkadaşımdan öğrendim ki, düğün sahipleri Kovid'e yakalanmış.

Düğüne gölge düştü! Kovboy konseptli düğün çok ses getirmişti ama…

Damat Can Hakko, düğünden sonra kendini kötü hissedince test yaptırmış ve maalesef testi pozitif çıkmış.

Düğüne gölge düştü! Kovboy konseptli düğün çok ses getirmişti ama…

Aynı gün annesi Bettina Machler ile babasının eşi Ronit Hakko da Kovid olduklarını öğrenmiş.

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