Reyting sonuçları bugün sabah saatlerinden bu yana gündemdeki yerini aldı. Her gün Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, TRT1 gibi kanallarda birbirinden iddialı dizi, program ve filmler izleyenlerinin karşısına çıkarken yapımlar reytinglerde zirvenin sahibi olabilmek için izleyenlerini kendi bünyesinde tutmanın çabası içerisinde yer alıyor. Bu noktada özellikle yeni dizi ve filmlerin reyting sonuçlarındaki sıralamaları merak ediliyor. Dünün reyting sonuçları için ise bugün medya gündeminin yakından takipçileri araştırmalara başladı.

2 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI!

Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht, Ramo, Seni Çok Bekledim dizileri her Cuma olduğu gibi sevenleriyle buluştu. Bu kapsamda beğeniyle izlenen dizilerin reytinglerdeki durumu ise merak konusu haline geldi.

İşte 2 Nisan reyting sonuçları…