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  • Dünya Güzeli Azra Akın'ın ve Atakan Koru'nun oğlu Demir bir yaşında!

Dünya Güzeli 'ın ve 'nun oğlu bir yaşında!

İki yıl önce nikah masasına oturan Dünya Güzeli - çiftinin çocukları , bir yaşına bastı. Azra Akın; oğlunun partisinden kareleri, hesabından paylaştı. Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran Azra Akın ve Atakan Koru'nun oğulları, bir yaşına girdi. Demir'in doğum günü partisinden fotoğrafları, sosyal medyadan paylaşan Akın ailece verdikleri pozlara, "Demir'imiz 1 yaşında. Çok mutluyuz. Sevgili annemizin de doğum günü, birlikte kutlamanın sevincini yaşadık. Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ederiz" notunu düştü. Böylece Azra Akın, yaptığı paylaşımla kayınvalidesinin de doğum gününü kutladı. Eski Türkiye Güzeli'nin mutlu aile tablosuna, kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 16:00
Dünya Güzeli Azra Akın'ın ve Atakan Koru'nun oğlu Demir bir yaşında!

2002 Türkiye Güzeli ve 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen , 24 Ağustos 2017 yılında ile evlendi.

Dünya Güzeli Azra Akın'ın ve Atakan Koru'nun oğlu Demir bir yaşında!

Çiftin, 18 Kasım 2018 tarihinde adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

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Dünya Güzeli Azra Akın'ın ve Atakan Koru'nun oğlu Demir bir yaşında!

bugün 1. yaşına bastı. Oğullarının doğum gününü kutlayan mutlu çift bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıp altına şu notu yazdı; Demir'imiz 1 yaşında. Çok mutluyuz...

Dünya Güzeli Azra Akın'ın ve Atakan Koru'nun oğlu Demir bir yaşında!

Sevgili annemizin de , birlikte kutlamanın sevincini yaşadık! Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ederiz.

Dünya Güzeli Azra Akın'ın ve Atakan Koru'nun oğlu Demir bir yaşında!
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Dünya Güzeli Azra Akın'ın ve Atakan Koru'nun oğlu Demir bir yaşında!
Dünya Güzeli Azra Akın'ın ve Atakan Koru'nun oğlu Demir bir yaşında!
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