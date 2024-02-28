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Haberler Galeri "Dünya starı olacaklarına eminim" demişti... İşte şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:36

"Dünya starı olacaklarına eminim" demişti... İşte şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın!

Geçtiğimiz haftalarda 'Babam' adlı yeni parçasını müzikseverler ile buluşturan 49 yaşındaki iki çocuk babası şarkıcı Doğuş, baba sevgisini tatmamış bir birey olarak bu şarkıyı yazıp bestelemenin duygusal dünyasında çok önemli bir yeri olduğunu söylemişti. Kendisi de iki çocuk babası olan Doğuş özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken ikizleri Arda ve Arın ile ilgili de oldukça iddialı konuşmuştu. Oğullarının Eurovision'a katılmasını çok istediğini dile getiren şarkıcı Doğuş, "İkisinin de müzik yeteneği tartışılmaz. Dünya starı olacaklarına eminim" demişti. İşte sosyal medyada merak edilen Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın...

Dünya starı olacaklarına eminim demişti... İşte şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın!

Armut dibine düştü! Doğuş'un ikizleri de şarkıcı olma yolunda... Geçtiğimiz haftalarda 'Babam' adlı yeni parçasını müzikseverler ile buluşturan 49 yaşındaki iki çocuk babası şarkıcı Doğuş, açıklamalarıyla dikkat çekmişti...

Dünya starı olacaklarına eminim demişti... İşte şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın!

Baba sevgisini tatmadan büyüyen Doğuş, "Babam" şarkısını yazıp bestelemenin duygusal dünyasında çok önemli bir yeri olduğunu söylemişti. Kendisi de iki çocuk babası olan Doğuş özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken ikizleri Arda ve Arın ile ilgili de oldukça iddialı konuşmuştu.

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Dünya starı olacaklarına eminim demişti... İşte şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın!

Azeri gazeteci ve sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan Doğuş, yeni şarkısı hakkında "Ben o baba sıcaklığını hiç yaşamadım. Şimdi Arda ve Arın adındaki ikizlerime iyi bir baba olmak için yaşıyorum. Bu şarkıyı da kendimi oğullarımın yerine koyarak; onların kalbinden, onların dilinden bana yazılmış olarak hazırladım. Kendimi çocuklarımın yerine koyarak şarkı yazdım. Umarım her zaman olduğu gibi bu şarkıda da yüreklere dokunmayı başarırım" açıklamasını yapmıştı.

Dünya starı olacaklarına eminim demişti... İşte şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın!

"DOĞUŞ SEVERLER BAYILACAK"

Uzun zamandır hazırladığı şarkısına Antalya'da film tadında bir klip çektiklerini dile getiren Doğuş, "Yapımcımız klip için Almanya'dan geldi ve maddi anlamda da hiçbir masraftan kaçınmadı. Doğuş severler klibe bayılacak, film gibi bir çekim oldu" demişti.

Dünya starı olacaklarına eminim demişti... İşte şarkıcı Doğuş’un ikizleri Arda ve Arın!

"THOMAS SHELBY'DEN DAHA YAKIŞIKLIYIM"

Kendisine çok fazla film ve dizi teklifi geldiğini belirten sanatçı, 'Peaky Blinders' dizisindeki 'Thomas Shelby' (Cillian Murphy hayat verdi) karakterine benzetiliyorum ama ben ondan daha yakışıklıyım.

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