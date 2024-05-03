Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
07:02
"Dünya starı olacaklarına eminim" demişti... Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın babalarının kopyası!
Geçtiğimiz aylarda 'Babam' adlı yeni parçasını müzikseverler ile buluşturan 49 yaşındaki iki çocuk babası şarkıcı Doğuş, baba sevgisini tatmamış bir birey olarak bu şarkıyı yazıp bestelemenin duygusal dünyasında çok önemli bir yeri olduğunu söylemişti. Kendisi de iki çocuk babası olan Doğuş özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken ikizleri Arda ve Arın ile ilgili de oldukça iddialı konuşmuştu. Oğullarının Eurovision'a katılmasını çok istediğini dile getiren şarkıcı Doğuş, "İkisinin de müzik yeteneği tartışılmaz. Dünya starı olacaklarına eminim" demişti. İşte sosyal medyada merak edilen Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın...