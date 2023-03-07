Giriş Tarihi: 07.03.2023 18:47 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 18:47

Dünyaca ünlü ABD’li aktör Bruce Willis’in eşi gazetecilere yalvardı: Lütfen görünce bağırmayın!

ABD'li dünyaca ünlü aktör Bruce Willis, afazi hastalığı nedeniyle kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı. Şu anda evli olduğu Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızının imzasıyla sosyal medyadan rahatsızlığı ile ilgili bilgi verilmişti. Bugün ise Emma Heming, gazetecilerden ve Bruce Willis'İn hayranlarından çok özel bir ricada bulundu. Sosyal medyada yayınladığı videoda sokakta görenlerin Bruce Willis'e seslenmemeleri ve onunla konuşmamaları söylerken adeta yalvardı.