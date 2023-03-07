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Haberler Galeri Dünyaca ünlü ABD’li aktör Bruce Willis’in eşi gazetecilere yalvardı: Lütfen görünce bağırmayın!
Giriş Tarihi: 07.03.2023 18:47 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 18:47

Dünyaca ünlü ABD’li aktör Bruce Willis’in eşi gazetecilere yalvardı: Lütfen görünce bağırmayın!

ABD'li dünyaca ünlü aktör Bruce Willis, afazi hastalığı nedeniyle kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı. Şu anda evli olduğu Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızının imzasıyla sosyal medyadan rahatsızlığı ile ilgili bilgi verilmişti. Bugün ise Emma Heming, gazetecilerden ve Bruce Willis'İn hayranlarından çok özel bir ricada bulundu. Sosyal medyada yayınladığı videoda sokakta görenlerin Bruce Willis'e seslenmemeleri ve onunla konuşmamaları söylerken adeta yalvardı.

Dünyaca ünlü ABD’li aktör Bruce Willis’in eşi gazetecilere yalvardı: Lütfen görünce bağırmayın!

Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'e 2022 yılında 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konuldu.

Dünyaca ünlü ABD’li aktör Bruce Willis’in eşi gazetecilere yalvardı: Lütfen görünce bağırmayın!

Ünlü aktör hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı.

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Dünyaca ünlü ABD’li aktör Bruce Willis’in eşi gazetecilere yalvardı: Lütfen görünce bağırmayın!

Bir süredir gözlerden uzakta yaşayan ünlü aktörün hastalığı, geçtiğimiz günlerde 'frontotemporal demans' olarak güncellendi.

Dünyaca ünlü ABD’li aktör Bruce Willis’in eşi gazetecilere yalvardı: Lütfen görünce bağırmayın!

Hastalık sürecinde hem basının, hem de hayranlarının ilgisini çeken aktörün eşi Emma Heming'ten sosyal medya üzerinden bir çağrı geldi.

Dünyaca ünlü ABD’li aktör Bruce Willis’in eşi gazetecilere yalvardı: Lütfen görünce bağırmayın!

Geçtiğimiz hafta Santa Monica'da arkadaşlarıyla kahve içerken paparazzilerin dikkati çeken ve paparazzilerin seslendiği ünlü aktörün sağlığı eşini oldukça korkuttu.

Heming, paparazzilerin aktörün etrafını sarması ve ona seslenip konuşmak istemesi aktörde stres yarattığını savunarak, "Bu yaptığınızın sizin işiniz olduğunu biliyorum ama lütfen alanınızı koruyun, yerinizi bilin" dedi.

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