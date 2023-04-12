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Haberler Galeri Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe yine gönülleri fethetti! Öğrencilere %30 indirim yaptı
Giriş Tarihi: 12.04.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 12:51

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe yine gönülleri fethetti! Öğrencilere %30 indirim yaptı

Asrın felaketinin ardından tüm imkanlarıyla seferber olan isimlerden biri de dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe idi. Afet bölgesine onlarca TIR yardım malzemesi göndererek ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduğunu gösteren Nusret, mobil aracıyla da 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı. Ardından AFAD'ın hesabına 25 milyon lira aktarmıştı. Gökçe bu kez de öğrencilerin kalbini fethetti.

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe yine gönülleri fethetti! Öğrencilere %30 indirim yaptı

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe yine gönülleri fethetti! Öğrencilere %30 indirim yaptı

Asrın felaketinde AFAD'a yaptığı yardımlarla kalpleri ısıtan Nusret yine gündem oldu.

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Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe yine gönülleri fethetti! Öğrencilere %30 indirim yaptı

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe "Okula gidemedim eğitim çok değerli Boston Nusr_Et restorantta tüm öğrencilere %30 indirim" paylaşımıyla yine gönülleri fethetti.

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe yine gönülleri fethetti! Öğrencilere %30 indirim yaptı

Öte yandan Nusret Gökçe bağış sözünü yerine getirmişti. Deprem felaketi sonrası tüm imkanlarıyla seferber olan isimlerden Nusret Gökçe, AFAD'ın hesabına 25 milyon TL bağışta bulunmuştu.

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe yine gönülleri fethetti! Öğrencilere %30 indirim yaptı

"Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele" diyen Nusret, AFAD'ın hesabına 25 milyon lira aktardı.

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