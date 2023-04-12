Giriş Tarihi: 12.04.2023 12:29
Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
12:51
Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe yine gönülleri fethetti! Öğrencilere %30 indirim yaptı
Asrın felaketinin ardından tüm imkanlarıyla seferber olan isimlerden biri de dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe idi. Afet bölgesine onlarca TIR yardım malzemesi göndererek ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduğunu gösteren Nusret, mobil aracıyla da 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı. Ardından AFAD'ın hesabına 25 milyon lira aktarmıştı. Gökçe bu kez de öğrencilerin kalbini fethetti.