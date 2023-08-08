Giriş Tarihi: 08.08.2023 20:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 20:29

Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O’Connor İslami usullere uygun toprağa verildi! Sinead O’Connor’ın cenazesine o sürpriz isimler de katıldı!

Yaklaşık iki hafta önce yaşamını yitiren dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, ölümüyle milyonları üzdü. İslam dinini seçtikten sonra Sinead O'Connor ismini Shuhada Sadaqat ile değiştiren ünlü şarkıcı, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hayranlarını yasa boğan efsane isim, Londra'ya taşınmadan önce uzun yıllar boyunca yaşadığı evinin sokağında anıldı. Veda törenine İrlanda Cumhurbaşkanı'ından U2'nun solistine kadar birçok sürpriz isim katıldı. Ayrıca dünyaca ünlü sanatçı Sinead O'Connor İslami usullere uygun toprağa verildi.