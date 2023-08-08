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Haberler Galeri Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O’Connor İslami usullere uygun toprağa verildi! Sinead O’Connor’ın cenazesine o sürpriz isimler de katıldı!
Giriş Tarihi: 08.08.2023 20:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 20:29

Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O’Connor İslami usullere uygun toprağa verildi! Sinead O’Connor’ın cenazesine o sürpriz isimler de katıldı!

Yaklaşık iki hafta önce yaşamını yitiren dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, ölümüyle milyonları üzdü. İslam dinini seçtikten sonra Sinead O'Connor ismini Shuhada Sadaqat ile değiştiren ünlü şarkıcı, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hayranlarını yasa boğan efsane isim, Londra'ya taşınmadan önce uzun yıllar boyunca yaşadığı evinin sokağında anıldı. Veda törenine İrlanda Cumhurbaşkanı'ından U2'nun solistine kadar birçok sürpriz isim katıldı. Ayrıca dünyaca ünlü sanatçı Sinead O'Connor İslami usullere uygun toprağa verildi.

Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O’Connor İslami usullere uygun toprağa verildi! Sinead O’Connor’ın cenazesine o sürpriz isimler de katıldı!

Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O'Connor, 56 yaşında aniden hayatını kaybederek milyonları yasa boğdu.

Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O’Connor İslami usullere uygun toprağa verildi! Sinead O’Connor’ın cenazesine o sürpriz isimler de katıldı!

OĞLUNUN ÖLÜM ACISINA 1,5 YIL DAYANABİLDİ

Ünlü sanatçının 17 yaşındaki oğlu Shane'nin Ocak 2022'de intihar ederek öldükten sonra yalnızlık çektiği belirtiliyordu.

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Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O’Connor İslami usullere uygun toprağa verildi! Sinead O’Connor’ın cenazesine o sürpriz isimler de katıldı!

LONDRA'YA TAŞINDI

Oğlunun acısına dayanamayan O'Connor, kendisini yalnız hissettiğini söyleyerek Londra'ya taşındı. Ancak ünlü şarkıcı kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O’Connor İslami usullere uygun toprağa verildi! Sinead O’Connor’ın cenazesine o sürpriz isimler de katıldı!

CENAZESİ ESKİDEN YAŞADIĞI YERE GETİRİLDİ

Londra'daki evinde ölü bulunan ünlü şarkıcının cenazesi bugün memleketi İrlanda'ya uzun yıllarca yaşadığı evin sokağına getirildi.

Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O’Connor İslami usullere uygun toprağa verildi! Sinead O’Connor’ın cenazesine o sürpriz isimler de katıldı!

HAYRANLARINA ÇAĞRI YAPILDI!

Cenaze geçidi ve anma töreni, bölgedeki halka haber verilerek yapıldı ve hayranlarına çağrı yapıldı.

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