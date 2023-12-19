Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf geldi! “Beğendiğim otellerden 'her şeyi' çalıyorum”
Giriş Tarihi: 19.12.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 15:06

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf geldi! “Beğendiğim otellerden 'her şeyi' çalıyorum”

Easy On Me şarkısıyla hafızalara kazınan 35 yaşındaki Adele, bir otele gittiğinde her şeyi çaldığını itiraf etti. Bu konuşmasının ardından ise misafirlerinin de onun evine geldiğinde aynı şeyi yapmalarından endişe duyduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf geldi! “Beğendiğim otellerden ’her şeyi’ çalıyorum”

Son zamanların dünyaca en ünlü sanatçılarından Adele, şaşırtıcı bir servete sahip olmasına rağmen lüks otellerin banyosunda bulunan tek kullanımlık malzemelerini çaldığını itiraf etti.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf geldi! “Beğendiğim otellerden ’her şeyi’ çalıyorum”

Süperstar şöyle itiraf etti: "Eğer çok lüks bir oteldeysem her şeyi alırım."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf geldi! “Beğendiğim otellerden ’her şeyi’ çalıyorum”

Ancak misafirlerinin de aynı alışkanlığa sahip olup onu evine geldiklerinde duş jelini alacaklarından endişe duyduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf geldi! “Beğendiğim otellerden ’her şeyi’ çalıyorum”

Ve devamında şöyle bir şaka yaptı: "Evime gelen herkesin her şeyi yanında götüreceğinden endişeleniyorum."

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf geldi! “Beğendiğim otellerden ’her şeyi’ çalıyorum”

35 yaşındaki Adele, spor menajeri kocası Rich Paul ile Beverly Hills'te konforlu, altı yatak odalı bir malikanede yaşıyor.

SON DAKİKA