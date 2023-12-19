Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf geldi! “Beğendiğim otellerden ’her şeyi’ çalıyorum”

Son zamanların dünyaca en ünlü sanatçılarından Adele, şaşırtıcı bir servete sahip olmasına rağmen lüks otellerin banyosunda bulunan tek kullanımlık malzemelerini çaldığını itiraf etti. Süperstar şöyle itiraf etti: 'Eğer çok lüks bir oteldeysem her şeyi alırım.' Ancak misafirlerinin de aynı alışkanlığa sahip olup onu evine geldiklerinde duş jelini alacaklarından endişe duyduğunu söyledi. Ve devamında şöyle bir şaka yaptı: 'Evime gelen herkesin her şeyi yanında götüreceğinden endişeleniyorum.' 35 yaşındaki Adele, spor menajeri kocası Rich Paul ile Beverly Hills'te konforlu, altı yatak odalı bir malikanede yaşıyor. Yakın zamanda Las Vegas'ta yaptığı gösterilerden birinde kalabalığa şunu söyledi: 'Yani tek tek sarılmış diş fırçaları ve adını hiç duymadığımız markalar, otele gittiğinizde hoşunuza giden şeylerdir.' 'Aslında, yakında benimle kalmaya gelecek bazı misafirlerim var ve her şeyi en iyi şekilde yapmak istiyorum.' 'Ancak sonra, daha çok otel gibi bir yere benzeyeceğinden herkesin her şeyi yanında götüreceğinden endişeleniyorum.' Adele daha sonra hayranlarına şunları sordu: 'Misafir görgü kurallarının hangisinin doğru olduğunu bilmek istiyorum.' 'Ben asla kimsenin evinden, kendi kullanımım için bırakılmış olsa bile bir şey almam.' 'Arkadaşınızın evine gittiyseniz, orası otel değil unutmayın ki orada ücretsiz konaklıyorsunuz, hiçbir hediye beklememelisiniz.'