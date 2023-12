Giriş Tarihi: 19.12.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 15:06

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf geldi! “Beğendiğim otellerden 'her şeyi' çalıyorum”

Easy On Me şarkısıyla hafızalara kazınan 35 yaşındaki Adele, bir otele gittiğinde her şeyi çaldığını itiraf etti. Bu konuşmasının ardından ise misafirlerinin de onun evine geldiğinde aynı şeyi yapmalarından endişe duyduğunu söyledi.