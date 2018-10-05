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'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'

Giriş Tarihi: 05.10.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 10:03
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'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'
'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'

Oyuncu , ile aşk yaşıyor. Çift, ilişkilerinde iki yılı geride bıraktı.

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'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'
'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'

Buldukları her fırsatı birlikte değerlendiren çiftten , dün Instagram sayfasında sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı ve altına romantik bir not düştü:

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'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'
'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'

"Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel seninle hayatı adımlamak ve dünyanın en güzel şeyi tüm gaileler içinde seninle aşktan da fazla olmak. İyi ki!"

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'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'
'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'

'nın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu ve 200 bin kişi tarafından beğenildi.

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'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'
'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'
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'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'
'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'
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