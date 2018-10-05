Oyuncu Kubilay Aka, Miray Daner ile aşk yaşıyor. Çift, ilişkilerinde iki yılı geride bıraktı. Buldukları her fırsatı birlikte değerlendiren çiftten Kubilay Aka, dün Instagram sayfasında sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı ve altına romantik bir not düştü: 'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel seninle hayatı adımlamak ve dünyanın en güzel şeyi tüm gaileler içinde seninle aşktan da fazla olmak. İyi ki!' Kubilay Aka'nın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu ve 200 bin kişi tarafından beğenildi.