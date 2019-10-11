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Dünyanın en yakışıklı isimleri! Listeye damgası

Bu liste biraz farklı! Dünyanın en yakışıklı isimleri sizce kimler? Yıllardır düzenli olarak belirlenen isimler bu sene de açıklandı. Peki Dünyanın en yakışıklı yıldızları kimler? Bu sorunun her yıl cevabını arayan ünlü Amerikan internet sitesi bu yıl da zirvedekileri belirledi. Üstelik listede tam 3 var. Her yıl merakla beklenen Dünyanın en yakışıklı isimleri listesine giremeyen ünlüler de var elbette. Peki bu listeye giren isimler hangileri? En yakışıklılar listesine giren Türkler kim? İşte o 50 isim ve aralarındaki Türk yıldızlar! Sonuçlar sizin için bir hayalkırıklığı ya da sürpriz de olabilir. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 11.10.2019 07:11
Dünyanın en yakışıklı isimleri! Listeye Türk damgası
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Dünyanın en yakışıklı isimleri! Listeye Türk damgası
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Dünyanın en yakışıklı isimleri! Listeye Türk damgası
Dünyanın en yakışıklı isimleri! Listeye Türk damgası
Dünyanın en yakışıklı isimleri! Listeye Türk damgası
Dünyanın en yakışıklı isimleri! Listeye Türk damgası
Dünyanın en yakışıklı isimleri! Listeye Türk damgası
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